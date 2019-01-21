В марте в Турции начнёт вещание первый армянский телеканал

В марте этого года в Турции начнёт вещание первый армянский телеканал - «Луйс ТВ».

Успех журнала «Луйс», основанного примерно семь лет назад усилиями стамбульского армянина Арама Курана и его семьи, подсказал идею создания телеканала. Уже была сделана первая попытка вещания: 6 января, в день Святого Рождества, была организована прямая трансляция рождественских богослужений в церкви Константинопольского армянского патриархата и церкви Сурб Вардананц в стамбульском районе Шишли.

По словам одного из соучредителей «Луйс ТВ» Арутюна Курана, сейчас телеканал готовится к круглосуточному вещанию, ведутся работы по уточнению программы, формированию команды, техническому переоснащению.

«Должны быть новости, программы о нашей религии, об армянском языке, о детях, - в беседе с Радио Азатутюн рассказал Арутюн Куран. – Будут также программы о культуре, о наших песнях, танцах, новости из Армении, потому что мы очень хотим установить связь с Арменией».

Соучредитель телеканала «Луйс ТВ» с радостью отметил, что на пути создания армянского телеканала они не столкнулись с какими-либо препятствиями со стороны властей Турции и необходимые документы удалось оформить в очень короткие сроки.

«Государство нам очень помогло. И все процессы были завершены за очень короткое время», - сказал Куран.