Назначены 12 министров нового правительства Армении

В пятницу президент Армении Армен Саргсян подписал указы о назначении 12 министров на основании предложений премьер-министра Никола Пашиняна.

Согласно указам, опубликованным на официальном сайте президента Армении, Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел, Давид Тоноян – министром обороны, Феликс Цолакян – министром по чрезвычайным ситуациям, Атом Джанджугазян – министром финансов, Тигран Хачатрян – министром экономического развития и инвестиций, Акоп Аршакян -министром транспорта, связи и информационных технологий, Эрик Григорян – министром охраны природы, Артак Зейналян – министром юстиции, Арсен Торосян – министром здравоохранения, Заруи Батоян – министром труда и социальных вопросов, Сурен Папикян – министром территориального управления и развития, Араик Арутюнян – министром образования и науки.

Все вновь назначенные министры, за исключением Заруи Батоян, исполняли обязанности министров после отставки правительства Никола Пашиняна в октябре прошлого года. Батоян была заместителем министра труда и социальных вопросов.

Ранее были назначены два вице-премьера. Ими стали Мгер Григорян и Тигран Авинян.

На заседании правительства 17 января премьер-министр Никол Пашинян заявил, что власти не передумали сокращать число министерств, но пока продолжаются обсуждения, будут назначены только две трети министров.