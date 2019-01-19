ЕС видит «положительные импульсы» в переговорах по Карабаху

Европейский союз видит положительные импульсы в переговорах по карабахскому вопросу и ожидает, что стороны полностью выполнят договоренности, достигнутые в ходе последних встреч. Об этом говорится в заявлении, распространенном накануне офисом комиссара ЕС по внешним связям Федерики Могерени.

«Недавние контакты между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также встречи министров иностранных дел под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ придают положительные импульсы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - заявила пресс-секретарь комиссара ЕС по внешним связям Майя Косьянчич.

«Европейский союз ожидает полного осуществления их результатов, включая выполнение последнего соглашения министров иностранных дел, которое требует конкретных мер в направлении подготовки обществ к миру, а также рассмотрения шагов по возобновлению переговоров», - добавила пресс-секретарь.

«Европейский союз продолжает полностью поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе посредством специального представителя ЕС по Кавказу, а также меры по укреплению доверия между сторонами. Все выиграют от долгосрочного мира, который позволит Южному Кавказу в полной мере реализовать свои возможности», - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства ЕС.