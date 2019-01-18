Пашинян: «Мы не имеем права на провал»

Как и почему произошла армянская революция, что изменилось после смены власти, и куда идёт новая Армения? В своей статье, опубликованной на сайте Всемирного экономического форума в Давоссе, эти вопросы затрагивает премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в воскресенье впервые примет участие в этом авторитетном форуме.

В своей объемной статье премьер-министр подчеркивает, что произошедшие в прошлом году в Армении изменения по своему характеру являются историческими.

«В результате бархатной революции в нашей стране утвердилась демократия», - пишет Пашинян, добавляя, что движение объединило не только граждан Армении, но и армян, живущих в диаспоре.

«Это была абсолютно ненасильственная революция без жертв: любовь, братство, толерантность стали девизом армянского национального движения», - напоминает Пашинян, возглавивший это движение.

В статье, опубликованной на одной из самых авторитетных международных площадок, лидер Армении в очередной раз заявляет, что внутриармянские изменения не отразились на внешней политике страны, официальный Ереван по-прежнему остается верным своим международным обязательствам, более того, по убеждению Пашиняна, демократическая Армения сейчас может стать более ценным вкладчиком в военно-политические и экономические союзы, в которых участвует.

В своей статье, написанной на английском языке, новоизбранный руководитель Армении, говоря о причинах общенародного движения в Армении, пишет: «В 1988 году Армения была одной из первых стран, расшатавших основы коммунистического режима посредством общенационального народного движения».

«Во-вторых, Армения – это страна, не имеющая выхода к морю, имеющая ограниченные природные ресурсы и расположенная в сложном геополитическом регионе, которая имеет серьезные вызовы с точки зрения безопасности», - отмечает премьер-министр Армении, добавляя также, что и прежний режим, в свою очередь, завел страну в тупик. Единственный выход – установление демократии, а достижение этого, по словам Пашиняна, требует времени и изменения менталитета.

«Первые шаги сделаны, - отмечает армянский лидер - При беспрецедентном уровне общественной поддержки легитимное правительство Армении утвердило амбициозную программу реформ: борьба с коррупцией, ликвидация монополий, обеспечение равной экономической и политической конкуренции, преодоление бедности, независимая судебная система».

Говоря об экономической сфере, глава правительства Армении заверяет, что для бизнеса создана действительно конкурентная среда.

Завершая статью, Никол Пашинян пишет: «Мы полны решимости достичь нашей конечной цели – иметь стабильную, демократическую и экономически развивающуюся страну, где все основано на верховенстве закона и принципах подотчетного управления. Мы не имеем права на провал. Мы обязаны оправдать доверие нашего народа и защитить демократию».

Пашинян сегодня на своей странице в Facebook сообщил, что с целью участия во Всемирном экономическом форуме в воскресенье отправится в швейцарский Давос, где в этом году одной из главных тем для обсуждения будут вопросы, касающиеся экономического развития Евросоюза и международного сотрудничества в эпоху развития новых технологий.

Давосский форум, проводимый ежегодно с 1971 года и на несколько дней собирающий влиятельных политических и экономических деятелей со всего мира, считается одной из важных международных площадок для дискуссий и достижения экономических и политических соглашений.