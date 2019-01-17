Призыв в армию лиц с серьезными заболеваниями исключен – глава военно-медицинского управления ВС

Призыв в армию лиц с серьезными проблемами со здоровьем исключен, заверяет начальник военно-медицинского управления Вооруженных сил, подполковник Гаяне Ованнисян. Между тем, статистика общественной организции, занимающейся проблемами призывников, свидетельствует о другом.

Сегодня на центральном военном сборном пункте, говоря о заболеваниях, часто встречающихся среди призывников, председатель Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Саак Оганян отметил, что это сердечно-сосудистые заболевания, а также урологические проблемы, проблемы с походкой, позвоночником.

Чиновник заверил, что ни в ходе призыва, ни во время службы в воинских частях ни одно заявление или жалоба по поводу проблем со здоровьем не игнорируется.

«Если на месте можно провести обследования, они проводятся на месте, если нет, то военнослужащий перевозится в Ереван, в медицинские учреждения, оснащенные современным оборудованием и имеющие большие возможности, где в результате обследования делается заключение либо о продолжении службы, либо об ограничении, не исключена также досрочная демобилизация», - отметил Оганян.

Тем не менее, в Ванадзорском офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи ежегодно примерно на 35% растет число жалоб, полученных от призывников. За последний год было получено 94 жалобы, 67 из которых – о проблемах со здоровьем: либо не был проведен надлежащий осмотр, либо обратившиеся с жалобой не были согласны с результатами обследования состояния здоровья.

По словам координатора программ организации Армине Садикян, зачастую для определения годности к военной службе необходимо проведение дополнительного обследования, однако при этом без выявления проблемы гражданина призывают в армию.

«У нас есть один случай, и мы уже находимся на этапе судебного процесса, когда гражданина без дополнительных обследований призвали в армию, и его состояние здоровья ухудшилось именно в ходе службы», - сказала Садикян.

Согласно исследованию, бывают также случаи постановки противоречивых диагнозов, которые всегда выносятся во вред призывникам. Ещё одна серьезная проблема - когда гражданину дают отсрочку с целью лечения, однако в ходе следующего призыва призывают на службу.

«У нас есть судебные дела, обжалования в судебном порядке. У нас есть успехи, когда граждан должны были признать не годными или временно не годными к службе, однако их признали годными к военной службе, и в результате судебного обжалования в отношении них было принято соответствующее решение, и они были освобождены», - отметила Садикян.

Глава военно-врачебной комиссии заявил, что воинские части сегодня обеспечены необходимыми медикаментами. А на вопрос, почему в таком случае родители всегда посылают в воинские части лекарства первой необходимости, Саак Оганян ответил вопросом: «Наш уважаемый премьер-министр сказал родителям не посылать продукты питания, не посылать одежду. Почему они посылают?»

По словам главы военно-медицинского управления ВС Гаяне Ованнисян, в Вооруженных силах осуществляется контроль в связи с некоторым обострением эпидемиологической ситуации в Армении. Они готовы к сезонным вспышкам, готовятся также заранее, проводя вакцинацию, сказала она.

«На сборном пункте с помощью термометра и внешнего осмотра возможно обнаружить детей с острыми респираторными проблемами, провести их лечение после призыва, госпитализацию - в Центральный госпиталь либо в Норкскую инфекционную больницу. После лечения призывники направляются в свои воинские части», - сказала Ованнисян.

По словам главы военно-медицинского управления, на данный момент в воинских частях число инфицированных гриппом не превышает 10-15 человек.