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Премьер Армении выразил соболезнования своему грузинскому коллеге

Грузия - последствия взрыва в жилом доме в Тбилиси, 17 января 2019 г.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе в связи с взрывом в тбилисском районе Диди Дигоми, ставшим причиной человеческих жертв. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Согласно сообщению, премьер-министр Армении выразил соболезнования премьер-министру Грузии, дружественному народу Грузии. Семьям и родным погибших он пожелал силы и терпения, а пострадавшим – скорейшего выздоровления.

​В результате взрыва в одном из жилых зданий Тбилиси, произошедшего вследствие утечки газа, погибли 4 человека, еще 8 человек получили повреждения различной степени тяжести.

Согласно посольству Армении в Грузии, среди погибших и пострадавших граждан Армении и армян по национальности нет.

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