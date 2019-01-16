3 Исландия возглавляет рейтинг ВЭФ уже 10-ый год подряд. До полного гендерного равенства этой стране остается пройти лишь 14% всего пути. Для сравнения, аутсайдеру рейтинга - Йемену - более половины пути. Однако в первой 20-ке - не только наиболее благополучные страны мира.