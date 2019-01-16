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До гендерного равноправия в мире - более 100 лет

Всемирный экономический форум: с 2006 года гендерный разрыв в мире в целом сократился лишь на 3,6%. А осталось - еще 32%.
Таков главный вывод нового доклада, представленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Всего год назад этот же срок оценивался ими ровно в 100 лет.
1 Таков главный вывод нового доклада, представленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Всего год назад этот же срок оценивался ими ровно в 100 лет.
Очередное исследование ВЭФ охватывает 149 стран мира. А итоговый рейтинг каждой из них формируется четырьмя составляющими возможностей для женщин: экономика, политика, образование, здоровье.
2 Очередное исследование ВЭФ охватывает 149 стран мира. А итоговый рейтинг каждой из них формируется четырьмя составляющими возможностей для женщин: экономика, политика, образование, здоровье.
Исландия возглавляет рейтинг ВЭФ уже 10-ый год подряд. До полного гендерного равенства этой стране остается пройти лишь 14% всего пути. Для сравнения, аутсайдеру рейтинга - Йемену - более половины пути. Однако в первой 20-ке - не только наиболее благополучные страны мира.
3 Исландия возглавляет рейтинг ВЭФ уже 10-ый год подряд. До полного гендерного равенства этой стране остается пройти лишь 14% всего пути. Для сравнения, аутсайдеру рейтинга - Йемену - более половины пути. Однако в первой 20-ке - не только наиболее благополучные страны мира.
Из бывших республик СССР, входящих ныне или имевших ранее отношение к СНГ, лучшие в общем рейтинге ВЭФ - Беларусь (28 место) и Молдова (35 место). На графике показан также для каждой из стран &quot;оставшийся путь&quot; (в %) до полного равноправия полов (100%)&nbsp;по сравнению с лидером рейтинга, Исландией.
4 Из бывших республик СССР, входящих ныне или имевших ранее отношение к СНГ, лучшие в общем рейтинге ВЭФ - Беларусь (28 место) и Молдова (35 место). На графике показан также для каждой из стран "оставшийся путь" (в %) до полного равноправия полов (100%) по сравнению с лидером рейтинга, Исландией.

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