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До гендерного равноправия в мире - более 100 лет
Январь 16, 2019
Всемирный экономический форум: с 2006 года гендерный разрыв в мире в целом сократился лишь на 3,6%. А осталось - еще 32%.
1
Таков главный вывод
нового доклада
, представленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Всего год назад этот же срок оценивался ими ровно в 100 лет.
2
Очередное исследование ВЭФ охватывает 149 стран мира. А итоговый рейтинг каждой из них формируется четырьмя составляющими возможностей для женщин: экономика, политика, образование, здоровье.
3
Исландия возглавляет рейтинг ВЭФ уже 10-ый год подряд. До полного гендерного равенства этой стране остается пройти лишь 14% всего пути. Для сравнения, аутсайдеру рейтинга - Йемену - более половины пути. Однако в первой 20-ке - не только наиболее благополучные страны мира.
4
Из бывших республик СССР, входящих ныне или имевших ранее отношение к СНГ, лучшие в общем рейтинге ВЭФ - Беларусь
(28 место)
и Молдова
(35 место)
. На графике показан также для каждой из стран "оставшийся путь"
(в %)
до полного равноправия полов
(100%)
по сравнению с лидером рейтинга, Исландией.
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До гендерного равноправия в мире - более 100 лет
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