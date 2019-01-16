КГД в 2018 году перевыполнил план

Комитет государственных доходов (КГД) Армении в 2018 году перевыполнил план, собрав более 1 трлн 306 млрд драмов, что на 3,5% больше, чем предусматривалось законом «О государственном бюджете» на 2018 год.

Кроме того, по словам председателя КГД Давида Ананяна, собранная в 2018 году сумма на 14,5% превышает сумму, собранную в 2017 году. «Сумма, собранная налоговым органом в 2018 году, составила 1 трлн 68 млрд драмов. Таможным органом было собрано 35 млрд долларов. В совокупности валовые поступления Комитета госдоходов составили 1 трлн 403 млрд драмов. Чистые доходы составляют 1 трлн 306 млрд драмов, по сравнению с 1 трлн 141 млрд в предыдущем году», - сообщил Ананян.

По словам Ананяна, в 2018 году они попытались избежать так называемых налоговых сверхвыплат, когда налогоплательщики платят больше, чем их обязательства за данный период. Например, на 1 января 2018 года в госбюджете уже было собрано более 130 млрд драмов сверхвыплат, тогда как в январе этого года свехвыплаты составили 21,5 млрда драмов. «По сути, это растущий долг перед налогоплательщиками за прошедшие годы. То есть государство задолжало налогоплательщикам на начало прошлого года 132,7 млрд драмов. Это результат исполнения бюджета путем предоплат за предыдущие годы», - сказал он.

На вопрос, что изменилось за последний год в плане монополий на импорт, действовавших в Армении на протяжении многих лет, глава КГД ответил, что в формальном смысле монополий нет, однако добавил, что на протяжении лет монополисты, имеющие доминирующее положение на рынке, не уступают свои позиции новым хозяйствующим субъектам.

«Да, число импортеров сахара увеличилось. Но настолько ли велик рынок Армении, чтобы, например, тот, кто в течение многих лет имел монопольное или доминирующее положение в этой сфере, в плане экономической конкуренции по доброй воел хотел бы поделиться своими позициями с другими хозяйствующими субъектами? Естественно, нет. Потому что в Республике Армения сейчас действуют правила равенства в сфере экономики», - скзаал он.

КГД продолжает проверки в компании «Газпром Армения». Ананян заверил, что это «обычные, текущие проверки», хотя в ноябре он заявлял о необходимости возбудить уголовное дело, поскольку, по словам Ананяна, в противном случае было бы невозможно провести ряд необходимых проверок.

О чем именно идет речь, председатель КГД не пояснил: «С изменением или ожиданием изменения цены на газ или тарифа на газ наша текущая проверка никак не связана, потому что это не в первый раз, когда Комитет госдоходов проводит проверки в «Газпром Армения». Это обычная проверка. Просто в контексте масштабных контрольных проверок, проведенных Комитетом госдоходов на автозаправочных станциях, эта тема, похоже, получила большой общественный резонанс, необходимости в чем, думаю, нет».

Оптимизация не обошла стороной и КГД, где за последние месяцы были уволены 128 человек.