Обсуждение кандидатов в председатели комиссий НС сопровождалось резкой полемикой в парламенте

В Национальном собрании сегодня возник спор между фракциями «Процветающая Армения» (ППА) и «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения»).

Во время обсуждения кандидатуры Рубена Рубиняна на должность председателя постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям депутат фракции «Лусавор Айастан» Арман Бабаджанян подверг жесткой критике проводимую прежними властями внешнюю политику, в том числе назначение послов.

Он, в частности, упомянул бывшего посла Армении в Украине Андраника Манукяна, заявив, что последний обслуживал интересы местного армянского криминала и России. «Андраник Манукян на протяжении многих лет занимался получением дипломатических госномеров от имени посольства Армении и их продажей или дарением представителям местного армянского криминала. Согласно сведениям, то же самое лицо на протяжении многих лет использовало посольство и дипломатическое представительство Армении в Украине больше для продвижения интересов России, чем Армении», - заявил Бабаджанян.

Андраник Манукян приходится сватом лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну. Его сын Давид Манукян - зять Царукяна и депутат фракции ППА. Депутатом той же фракции является и Арман Абовян, который на протяжении трех лет был советником Манукяна в Украине.

На это выступление Армана Бабаджаняна ответил именно Арман Абовян, заявив, что Бабаджанян с трибуны парламента представляет тезисы азербайджанской пропаганды. «Что Вас заставляет заниматься непрерывной клеветой?» - заявил он.

Во время этого выступления страсти в зале заседаний накалились: депутаты фракций ППА и «Лусавор Айастан» начали с места кричать друг на друга, игнорируя призывы председателя НС.

Арман Абовян заявил, что во фракции будет обсужден вопрос подачи судебного иска против Армана Бабаджаняна. «Мы, конечно, обсудим... Я понимаю, что, возможно, одной из целей этой провокации является занятие определенного места в политическом поле. Это довольно интересная технология, которую, учитывая навыки господина Бабаджаняна, возможно, они пытаются применить», - сказал Абовян.

Бабаджанян заявил, что не возражает против судебного иска: «Очень хорошо. Я готов выступить в суде и представить факты».

Попытки связать его утверждения с тезисами азербайджанской пропаганды Бабаджанян назвал смешными: «Это вообще очень старый метод возражения. Это просто смешно, потому что факты, которые существуют, я полностью не представил. Андраник Манукян сам неоднократно отмечал, что он не дипломат, а бизнесмен. Пусть Андраник Манукян или его помощник, который был его помощником в течение трех лет, расскажут, например, о птицеферме по выращиванию индеек, которая до сих пор есть у Андраника Манукяна в Украине».

У Армана Бабаджаняна, чей новостной сайт 1in.am связывают с зятем Сержа Саргсяна, бывшим послом Армении в Ватикане Микаэлом Минасяном, журналисты поинтересовались, не входит ли в число достойных критики бывших послов и Минасян, на что Бабаджанян ответил: «Я считаю, что они был одним из лучших послов». В качестве доказательства он привёл визит Папы Римского в Армению и отслуженную им литургию в память о жертвах Геноцида армян.

«Я думаю, что власти решили, что он больше не должен продолжать пребывание на этом посту», - добавил Бабаджанян.

Сегодня в Национальном собрании продолжаются обсуждения по кандидатам на должности председателей 11 постоянных комиссий. Кандидатов на посты председателей восьми комиссий выдвинула фракция «Мой шаг», двух комиссий – фракция ППА, одной комиссии - «Лусавор Айастан».

Председатели комиссий будут избраны закрытым тайным голосованием.