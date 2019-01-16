Лавров: Москва приветствует заявления Баку о готовности искать развязку в карабахском конфликте

Москва приветствует заявления Баку о готовности искать развязку в карабахском конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Думаю, заявления азербайджанских властей о готовности искать развязку в конфликте заслуживают всяческой поддержки, - сказал Лавров и добавил: - Надеемся, что и армянские друзья ответят взаимностью».

«Прошлый год был годом, когда в Армении сменилось руководство, поэтому то, что касается нашего вклада по вопросу сопредседателей по нагорно-карабахскому урегулированию, он ограничился пока ознакомительными встречами, - отметил глава МИД РФ и продолжил: - В этом месяце также ожидается встреча сопредседателей с главами МИД Армении и Азербайджана. Мы надеемся, что и на этом направлении мы сможем содействовать урегулированию конфликта».

Он отметил, что карабахский конфликт «уже обрел черты застарелого», но он «поддается решению при наличии доброй воли Еревана и Баку и поддержке международного сообщества».

Сергею Лаврову сегодня ни армянские, ни азербайджанские журналисты вопросы о карабахском конфликте не задавали, однако когда азербайджанский журналист задал вопрос о российско-азербайджанских отношениях, глава МИД России также затронул тему карабахского конфликта.