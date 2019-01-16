По прогнозам, к 2025 году смертность в Армении превысит рождаемость демограф

По прогнозам, к 2025 году смертность в Армении превысит рождаемость, в ходе программы «Политика изнутри» в эфире Азаутюн ТВ сказал демограф Артак Маркосян.

По его словам, с 2010 года рождаемость в Армении снижается.

Он отметил, что это снижение обусловлено снижением числа браков. «То есть, это объективный фактор, потому что в брачный возраст вступает поколение, рождённое в 1990-е годы, представителей которого на 40% меньше, чем рожденных в 1980-е годы, не считая того, что вследствие эмиграции 20-25% представителей этого поколения, по некоторым данным, в настоящее время отсутствуют в Армении», - сказал демограф.

Артак Маркосян подчеркнул, что сегодня стоит задача не допустить депопуляции.

«В 2010–2017 годах число рождений первенцев в общем числе рождений сократилось примерно на 32% - с 49% снизилось до 40%, показатель рождения вторых детей нормальный, численность так сильно не сократилась. То есть, мы сегодня имеем дело с этой проблемой, мы говорим: наша задача сегодня – не допустить депопуляции, потому что уже за 9 месяцев прошлого года в Лорийской и Тавушской областях было зарегистрировано снижение естественного прироста населения: смертность превысила рождаемость», - сказал Маркосян.

На вопрос, впервые ли это с 1990 года, демограф ответил: «Уже два-три года так, за год рост был мизерным, но процесс ведет к этому. По прогнозам, к 2025 году у нас будет депопуляция, то есть, смертность превысит рождаемость – речь уже обо всей Армении. То есть, даже если эмиграция будет остановлена, здесь будет нормальная социально-экономическая ситуация, и если мы не повысим рождаемость, то население начнет сокращаться вследствие увеличения смертности и снижения рождаемости. В первые годы мы ожидаем резкого сокращения числа браков, вследствие чего также снизится рождаемость».

На вопрос, есть ли какие-то цифры о том, насколько смертность превысит рождаемость, Маркосян ответил: «Есть прогнозы о том, что будет снижение, но конкретных цифр нет».

Программу целиком можно посмотреть здесь: