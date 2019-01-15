Между премьер-министром и владельцами ресторанов достигнута предварительная договоренность

Авет Асламазян живет в Армении уже несколько лет, здесь он основал небольшое кафе, где и работает.

«В разные месяцы налог повышался в насколько раз. Конкретно в моем случае налог повышался минимум в два раза, максимум в 5-6 раз – в зависимости от месяцев. Однозначно сказать, что это несправедливо, нельзя, потому что предыдущая ставка налога, которую мы платили, иногда была смехотворных размеров, действительно очень низкой. Налог должен был повыситься, это понятно, но во столько раз, так сразу - это уже нужно понять», - сказал владелец кафе.

Согласно принятому в 2016 году Налоговому кодексу, с июля прошлого года кафе и рестораны в Армении перешли с лицензионной выплаты на налог с оборота, который составил около 6%, с 1 января этого года - уже 8%, а c 2020 года планируется довести его до 10%.

«Не мы платим налог. Поймите правильно: все мы платим, поскольку если выплата нами налогов приводит нас к тому, что мы больше не можем существовать, мы вынуждены поднимать цены, и уже посетители начинают платить. Фактически, это влияет на всех нас, но сейчас сложилась ситуация, что, наверное, другого варианта нет», - отметил Асламазян.

После повышения налога Авет Асламазян подсчитал убытки, цены в кафе он еще не повысил, но не исключает такую возможность, когда налог повысится до 10%.

Эти запланированные с 2016 года налоговые изменения были

неприемлемы для Союза рестораторов Армении, который пошёл на резкие шаги. На дверях десятков ресторанов появились плакаты с надписью «Нет налоговым изменениям!». Союз даже пригрозил провести забастовку и на один день закрыть двери ресторанов для посетителей.

«Мы призвали правительство не подвергать шоковым экспериментам нашу сферу, в которой, по нашим расчетам, заняты около 50 тысяч человек и тысячи хозяйствующих субъектов, включающих в себя по больше части сельскохозяйственные аспекты, потому что мы являемся большими потребителями сельхозпродукции», - сказал координатор Союза рестораторов Армении Ашот Барсегян.

Он отметил, что они не против уплаты налогов, но у них больше нет возможности за счет собственных доходов сдерживать цены в кафе, ресторанах и других пунктах питания и они вынужденно должны пойти по пути повышения цен.

«Работодатели, по крайней мере, ответственные работодатели, которых мы в полной мере представляем, не скрывают оборот, не скрывают число работников, мы уже работаем прозрачно, и в этом случае мы также становимся уязвимыми. Мы сломали тот стереотип, что в сфере генерируются сверхприбыли, в конкурентной сфере не может быть сверхприбыли. Это чрезвычайно конкурентный рынок», - сказал Ашот Барсегян.

После поднявшейся волны протеста в субботу владельцев ресторанов принял премьер-министр Никол Пашинян, во встрече также приняли участие ответственные за данную сферу чиновники.

«Премьер-министр сделал очень важный вывод, что нельзя целую сферу экономики, которая представляет из себя десятки тысяч рабочих мест и имеет больше влияние на туризм и сельское хозяйство, подвергать турбулентной ситуации. Нельзя оставлять в неопределенности, потому что мы не понимаем, как планировать свою деятельность, инвестиции, цены на ближайшие пять лет», - отметил Барсегян.

По словам участников встречи, между премьер-министром, министром финансов и владельцами ресторанов была достигнута предварительная договоренность о снижении налога с оборота до 6%, этот порог зафиксирован.

Ашот Барсегян надеется, что они смогут договориться с правительством и о сроках - как долго этот налог не будет повышаться и их сфера станет предсказуемой.

«Мы говорим о пяти годах. Эта цифра не с неба взята, это обоснованная нами цифра, но у правительства своя логика, и очень возможно, что в логику правительства пять лет не укладываются. Мы пойдем на какое-то временное решение, которое будет выгодно и государству, и сфере», - подчеркнул координатор Союза рестораторов Армении.