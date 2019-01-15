Молодость - это преимущество, неопытность – это временное явление - новоизбранные депутаты

Новоизбранных депутатов в соцсетях проводили в Национальное собрание карикатурами и ироничными высказываниями.

Мишенью для ироничных и юмористических постов пользователей Facebook, в частности, стали молодые и неопытные депутаты фракции правящего блока «Мой шаг». А в имеющей 88 мандатов фракции они составляют большинство.

Молодость - это преимущество, а неопытность – это временное явление, возражают новоизбранные парламентарии высмеивающим их пользователями соцсетей.

«Как люди обычно подходят к карикатурам? Смеются. Это было довольно интересное решение, довольно смешное, я вместе со всеми посмеялась, и несколько таких же как я молодых депутатов опубликовали их на своей стене в Facebook. Это то, что есть. В этом смысле, да, мы молоды, я не воспринимаю это как отрицательную сторону», - сказала депутат фракции «Мой шаг» Сона Казарян.

Сона Казарян - самый молодой депутат правящей фракции. Ей 25 лет. Это минимальный возрастной порог, установленный законом для тех, кто хочет стать депутатом. Она не обиделась из-за карикатур и неопытной себя не считает. Её политическая активность началась в 2015 году с уличной борьбы против конституционных реформ.

«Это было идеологическое движение, то есть, мы мобилизовали общество вокруг нашей идеи. Это был очень важный процесс, на мой взгляд, потому что он не ограничивался перекрытием улиц или просто проведением акций протеста. Мы подготавливали много разного рода материалов, организовывали обсуждения в формате круглого стола и проводили очень серьезную научную работу», - отметила депутат Национального собрания.

Сурен Григорян пришел в Национальное собрание из сферы юриспруденции с не очень богатым опытом. До этого он был полезен партии «Гражданский договор» своими юридическими знаниями. Григорян заверяет, что перед тем, как принять предложение стать депутатом, он немного колебался.

«Вопрос о вхождении в политику - очень серьезный вопрос, это не мелкий бытовой вопрос, чтобы не сомневаться. Естественно, я раздумывал над этим, тем более, что занимался адвокатской деятельностью, которую очень люблю», - сказал Сурен Григорян.

Мария Карапетян по профессии конфликтолог. Она считает нормальным отношение общественности к самому молодому парламенту в истории независимой Армении, но уверена, что через месяц мнение изменится. «Я убеждена, что через месяц эти разговоры о молодости и неопытности депутатов Национального собрания прекратятся. Нужно делом это доказать, нужно немного терпения», - сказала депутат.

Нет недостатка в молодых и неопытных депутатах и во фракции «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения»). Ани Самсонян многие помнят по ее деятельности в Совете старейшин Еревана. Она была членом фракции «Елк», а затем фракции «Луйс» столичного совета. Самсонян обещает быть активной и в парламенте.

Саркис Алексанян также является одним из новых депутатов фракции «Лусавор Айастан». В связи с деятельностью власти у него есть некоторые опасения.

Пока что он высказывает лишь одно из них, связанное с отношением правящей фракции к выдвинутой фракцией «Лусавор Айастан» кандидатуре Мане Тандилян на должность вице-спикера НС.

От партии «Процветающая Армения» (ППА) впервые прошел в парламент Арман Абовян. До того как стать депутатом, он несколько месяцев работал в Совете старейшин Еревана. Депутат оппозиционной фракции является сторонником диалога, а не противостояния. «Так скажу, я за то, чтобы не быть против, не критиковать, а вести диалог. Только многое от нас не зависит, потому что наши настроения только и только конструктивные», - сказал он.

С Национального собрания 7-го созыва начнет свою политическую деятельность и известный борец, чемпион мира и Европы Арсен Джулфалакян. Он говорит, что для того, чтобы быть полезным в спортивной сфере, ему также необходим депутатский рычаг. «Я не собираюсь все время вмешиваться с какими-то вопросами, но то, что входит в сферу моих интересов, обязательно будет выноситься на обсуждение», - сказал Джулфалакян.