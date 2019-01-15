Зограб Мнацаканян: Армения готова укреплять отношения с Израилем

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении в ближайшем будущем посетит Израиль с планами по укреплению двусторонних связей и стимулированию создания совместных предприятий.

В интервью The Jerusalem Post и. о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что «Армения много чего может предложить Израилю в сферах сельского хозяйства, науки, технологий, образования и инноваций».

Зограбян указал на сходство армянского и еврейского народов: «Оба наших народа очень отличаются от своих соседей. У нас древняя история, мы пережили множество войн и нашествий и знаем, как приспособиться к разным культурам», - сказал Мнацаканян.

В статье под заголовком «Происходит ли потепление в армяно-израильских отношениях?» автор сам отмечает, что у двух народов есть много общих черт: оба народа являются сравнительно малочисленными, рассеянными по всему миру, долгое время стремились иметь независимое государство, окружены враждебными мусульманскими странами, имеют в США влиятельное лобби и пережили глубокую национальную трагедию. «При всем при этом, отношения Армении и Израиля не развиты», - отмечает автор статьи, утверждая, что причиной тому разногласия Армении с Турцией и Азербайджаном, которые являются союзниками Израиля.

«Что вы почувствовали, когда голосование по вопросу признания Геноцида армян в Кнессете было отменено?» - поинтересовался журналист издания у и. о. министра иностранных дел Армении. В ответ Мнацаканян подчеркнул, что это был не просто вопрос признания, а выражение нравственной позиции. «1,5 миллиона человек были истреблены. Мои предки спаслись от геноцида и нашли пристанище в Тбилиси. Многие из моих родственников были убиты. Мы, однако, не чувствуем себя жертвами. Мы победители, поскольку продолжаем жить, - сказал Мнацаканян, в то же время, подчеркнув: - Я бы не сказал, что мы не были разочарованы провалом голосования. Этот вопрос стал предметом торга в отношениях Израиля с Турцией, и это очень прискорбно».

В интервью израильскому изданию и. о. главы внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что, несмотря на разочарование, правительство Никола Пашиняна готово укреплять отношения с Тель-Авивом, в том числе и в военной сфере. «Армения крайне обеспокоена вопросами безопасности, особенно в связи с Карабахом. Там люди находится в опасности, - сказал Зограб Мнацаканян и добавил: - Мы знаем, что Израиль продает оружие Азербайджану. Однако это не означает, что мы не желаем развивать отношения с Израилем, включая военную сферу».

Армянский министр также выразил надежду на то, что две страны вскоре откроют свои посольства на территориях друг друга. «Мы были бы более чем рады повысить уровень наших отношений с Израилем», - подчеркнул Зограб Мнацаканян.

Журналист The Jerusalem Post также побеседовал на эту тему со старшим научным сотрудником Института Трумэна Еврейского университета Иерусалима Ченом Брамом, который сказал: «Израиль должен быть в состоянии противостоять Азербайджану и сказать: «Да, мы союзники, но мы хотим установить отношения и с Арменией, и мы не считаем, что это нам навредит». Это позор, что Израиль до сих пор не предпринял таких усилий».