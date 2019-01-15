Ереван более комфортен с точки зрения проживания, чем Баку и Тбилиси – исследование

Ереван более комфортен с точки зрения проживания, чем в Баку и Тбилиси. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого центром Numbeo.

Эксперты при составлении рейтинговой таблицы приняли во внимание доходы и покупательную способность населения городов, минимальную заработную плату, загрязнение окружающей среды, уровень здравоохранения, климат, дорожное движение.

В списке из 226 городов Ереван занимает 167-е место, Тбилиси – 172-е, Баку – 197-е.

Из городов постсоветских стран самым комфортным, согласно исследованию, признана столица Литвы Вильнюс (99-е место), опередив Брюссель, Мадрид, Лондон, Нью-Йорк. Последнее место в таблице занимает столица Венесуэлы Каракас.