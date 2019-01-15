Правительство сегодня не грабит народ и государство - Пашинян о «кампании в СМИ против властей»

На 90 процентов медиаполе Армении сегодня либо принадлежит бывшим правительственным чиновникам, либо силам, находящимся в оппозиции нынешним властям. Об этом сегодня в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Никол Пашинян, говоря о «кампании в СМИ против действующих властей».

Пашинян отметил, что, говоря «бывшие власти», он имеет в виду «два субъекта». Тем не менее, он не стал называть имена.

«Проблема не в том, чтобы обсуждать имена. 90 процентов средств массовой информации принадлежат либо двум бывшим представителям властям, либо находятся под контролем оппозиционных по отношению к нам сил. Ситуация, созданная в этом отношении, уникальна, потому что, по сути, власти не располагают финансовыми и медийными ресурсами. Большинство СМИ, находящихся в руках оппозиционных к нам сил, находятся в руках представителей предыдущих властей. Почему я говорю об этом и почему это важно? Я это делаю по той простой причине, что в СМИ происходит следующий процесс: представители бывших властей проталкивают следующий тезис: делается попытка «ореспубликанить» власти, говоря, что нет никакой разницы, что это то же самое, и приводятся неоспоримые факты. Почему неоспоримые? Потому что они, например, говорят: «и у республиканцев был один нос, два уха, один рот, две руки, и у этой власти то же самое», «у бывшего премьер-министра тоже было два глаза, два уха, один нос, один рот, теперь посмотрите, у нынешнего премьер-министра есть то же самое, без разницы». Я образно выражаюсь, но суть та же. Это делается для того, чтобы показать, что произошедшие изменения, якобы, не имеют смысла, что в стране, якобы, ничего не изменилось, и в этом особое место занимает кампания против моей семьи и моей политической команды», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что правительство Республики Армения сегодня не грабит народ и государство. «Это то изменение, о котором мы мечтали много лет, это изменение изменений, а остальное – это уже вопрос техники и времени. Во-вторых, власть в Армении сформирована народом, граждане Армении сформировали власть, власть Армении не будет пытаться отобрать у народа право и привилегию на формирование власти. Мы не будем цепляться за власть ногтями, если народу нужно будет, чтобы мы оставались в этом статусе, мы будем, если нет, то не будем», - сказал премьер-министр Армении.