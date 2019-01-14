Здание по адресу ул. Арама 23 в Ереване оказалось на территории доминирующего общественного интереса

На протяжении нескольких месяцев руководитель-основатель хора «Маленькие певцы Армении» Тигран Экекян сигнализировал об угрозе обрушения двухэтажного здания, расположенного по адресу ул. Арама 23, приватизированного хором в 1993 году и являющегося историко-культурным памятником.

Эта угроза появилась после того, как летом этого года организация, проводящая строительные работы по проекту «Старый Ереван», расшатала грунтовые основания здания.

На многочисленных пресс-конференциях и Тигран Экекян, и начальник управления историко-культурных памятников Министерства культуры Армен Аброян, и другие специалисты подчеркивали, что если грунтовая часть здания не будет укреплена, то обрушение здания неизбежно.

И четыре дня назад одна стена здания действительно обрушилась, несмотря на все обращения и жалобы в различные компетентные органы за эти месяцы и заверения этих органов в том, что будет сделано все, чтобы не допустить обрушения здания.

Но, увы, как подчеркнули сегодня на пресс-конференции Армен Аброян и Тигран Экекян, организация, осуществляющая строительство в рамках проекта «Старый Ереван» во главе с главным архитектором проекта Левоном Варданяном, еще при предыдущих властях получившая право на проведение строительных работ на этой территории, не предприняла никаких шагов не только для того, чтобы не повредить здание, но и хотя бы для его укрепления после повреждения. Более того, за день до обрушения главный архитектор проекта Левон Варданян сказал Армену Аброяну, что это здание все равно будет снесено, таков его проект.

По словам Тиграна Экекяна, территория проекта «Старый Ереван» на последнем заседании правительства в прошлом году была признана территорией доминирующего общественного интереса. «В решении правительства говорится, что поскольку эта территория признана территорией доминирующего общественного интереса, значит, ее нужно забрать у людей. Какой здесь доминирующий интерес? Его бизнес-проект является более доминирующим, чем деятельность маленьких армянских певцов, известных в мире и в Армении. Ясно же, что наш интерес является более доминирующим, чем бизнес-проект», - сказал он.

По словам Армена Аброяна, разрешение на проведение здесь строительства, выданное предыдущими городскими властями, вообще не было согласовано с Министерством культуры. «В дальнейшем также выяснилось, что разрешение было выдано с нарушением градостроительных норм. Проектирующая сторона, сторона застройщика, Комитет по градостроительству Республики Армения и, наконец, мэрия не принимают никаких мер. Я сам вел переговоры с представителем застройщика и автором проекта «Старый Ереван», и выяснилось, что у автора нет даже разметки здания-памятника на ул. Арама 23», - сказал он.

Говоря о собственнике этой территории – Вардане Сермакеше, Тигран Экекян отметил: «Он начинает бизнес, разрушая исторический памятник и оставляя детей без крова... подобный человек не может считать себя патриотом. Утверждают, что он не виноват, его обманули... Он бизнесмен, если его обманули, он должен был построить свой бизнес так, чтобы его не обманули. На территории проекта «Старый Ереван» уже два лота - огромная территория, изъяты из проекта «Старый Ереван» и отданы двум высокопоставленным руководителям прежней власти, и они уже строят пятиэтажное здание. Если смогли это сделать, знаете почему?... потому что с Сермакешем вступили в преступную договоренность: ты нам дай это, а мы тебе разрешим, чтобы трехэтажные здания на всей территории стали пятиэтажными. Пятиэтажные здания, и 1800-х годов… Это ложь ведь? Виновны бывшие власти, но поражаешься, что нынешние власти хотятунаследовать этот печальный, тяжелый груз».

Экекян уже в который раз с возмущением заявляет, что и правительство, и мэрия, и другие компетентные органы своей политикой должны показать, что мы живём в новой Армении и что оставшиеся от прежних властей подобные запутанные клубки сегодня могут найти свое логическое решение.

По мнению Тиграна Экекяна, есть две причины, почему правительство признало эту территорию территорией доминирующего общественного интереса: либо хотят окончательно снести здание, либо предоставить его собственнику территории проекта «Старый Ереван», известному швейцарско-армянскому благотворителю Вардану Сермакешу, который уже вложил в реализацию этого проекта 27 млн долларов.

«Это посягательство на две важные, фундаментальные ценности: права человека и право собственности, - сказал Тигран Экекян, добавив: - Мы подаем в суд. Мы оспорим в суде решение правительства».