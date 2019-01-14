На данный момент снегоуборочные работы проводятся в недостаточной мере – и. о. министра транспорта

Снегоуборочные работы после обильного снегопада, прошедшего вчера вечером в ряде областей страны и в Ереване, не удовлетворили как многих граждан, так и исполняющего обязанности министра транспорта, связи и информационных технологий Акопа Аршакяна. Последний лично побывал в областях, проверил состояние дорог и зафиксировал, что на некоторых участках работы по уборке снега проведены не были.

«Честно говоря, чтобы лично убедиться в этом, я в данный момент нахожусь на трассе Ереван-Эгвард, и результат первой же проверки меня не удовлетворил. На данный момент снегоуборочные работы проводятся в недостаточной мере, я просто хочу сказать, что работы не выполнены», - отметил Аршакян.

По заверению и. о. министра, бездействие обслуживающей данную дорогу компании не останется без последствий. «Наши сотрудники уже связались с [компанией по дорожному строительству и эксплуатации] «Наири ЧШШ», здесь вообще дороги не были обработаны ни солью, ни песком, и это повлечет за собой конкретные последствия. Утром мы займемся делом по призыванию этой компании к порядку», - подчеркнул и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий.

Аршакян также в прямом эфире призвал водителей ездить исключительно с зимними шинами, а затем обратился с призывом к компаниям по дорожному строительству, эксплуатации и техобслуживанию дорог: «Я призываю компании не лениться, не спать, быстро и оперативно контролировать безопасность дорог и выполнять соответствующие работы».

Хотя снегоуборочные работы в столице начались еще накануне вечером, однако утром в Интернете появились фотографии, показывающие неутешительное состояние некоторых улиц. Видеокамера Радио Азатутюн зафиксировала улицу Арцаха, на которой по состоянию на 9 часов утра работы по уборке снега еще не проводились.

По словам пресс-секретаря мэра Еревана Акопа Карапетяна, к примеру, в столичных административных районах Зейтун и Нор Норк техника во второй раз уже проходила в том числе и по второстепенным улицам. Согласно сообщению мэрии, от снега очищаются лестничные площадки, прилегающие к центральным улицам, зданиям, учебным заведениям, участки, примыкающие к остановкам общественного транспорта, тротуары.

Объехав разные районы столицы, мы заметили, что по состоянию на 12 часов дня как за пределами центра города, так и в центре есть обледенелые и заснеженные тротуары и [лестницы] подземных переходов.