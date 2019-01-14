Член фракции блока «Мой шаг» Арарат Мирзоян избран председателем Национального собрания Армении 7-го созыва. Из 132 депутатов за Мирзояна проголосовал 131, один бюллетень был признан недействительным.

Перед голосованием руководитель фракции «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») Эдмон Марукян, заявив что проголосует за кандидатуру Мирзояна, сказал, что «это, по сути, кредит» доверия.

«Господин Мирзоян, это также, по сути, кредит, который в качестве председателя НС еще нужно заработать. То, что мы имеем, мы знаем, но мы Вас избираем председателем НС, и мы не знаем, каким председателем НС вы будете. Мы даем этот кредит, чтобы Вы с течением времени, в соответствии с тем, о чем мы говорили здесь, шаг за шагом показали, что Вы являетесь председателем НС для всех, что Вы внутри НС обеспечиваете справедливость и за его пределами высоко держите роль Национального собрания и делаете все, также с нашей поддержкой, чтобы парламент вышел из роли придатка исполнительной власти», - сказал Марукян.