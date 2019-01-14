Новоизбранный парламент Армении проведет первое заседание

Сегодня, 14 января, состоится первое заседание армянского парламента седьмого созыва.

Согласно официальному сайту Национального Собрания, в повестку дня сессии включены 7 вопросов, в том числе: создание счетной комиссии, выборы председателя Национального Собрания, выборы трех заместителей председателя, создание постоянных комиссий, выборы председателей постоянных комиссий.

По предложению правительства Национальное Собрание также рассмотрит вопрос об утверждении законопроекта об изменении структуры правительства и об утверждении правительственной программы.

В новом парламенте будут работать 132 депутата. Он состоит из трех фракций: блок «Мой шаг» (88 мандатов), партия «Процветающая Армения» (26 мандатов) и партия «Лусавор Айастан» (18 мандатов).