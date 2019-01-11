Независимо от числа комиссий НС, ППА будет иметь право возглавить две комиссии, а «Лусавор Айастан» - одну

Две оппозиционные фракции нового парламента – «Процветающая Армения» (ППА) и «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения»), считают, что в парламенте должна быть создана новая постоянная комиссия по вопросу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«В отношениях с ЕАЭС площадка парламентской дипломатии пуста, - считает руководитель партии «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян. - Поскольку власть не проявляет намерения выйти из ЕАЭС, и нужно попытаться использовать это членство и возможность, мы считаем, что решение проблем, о которых мы говорили во время слушаний по вопросу выхода из ЕАЭС, и тех проблем, которые сегодня в ежедневном режиме добавляются, не следует оставлять только контактам на уровне правительства».

ППА считает, что новая комиссия должна сосредоточиться не только на вопросах ЕАЭС, но и на региональных вопросах.

Депутат от ППА Микаэл Мелкумян предлагает дать ей следующее название: постоянная комиссия по вопросам евразийской и региональной интеграции.

«У нас есть проблемы в рамках ЕАЭС... мы видели недавно события в Казахстане, 600 тысяч трудовых мигрантов ежегодно едут в Россию и возвращаются, мы говорим о железной дороге Иран-Армения, высоковольтной энергетической системе, вопросе поставок газа... Это все не просто локальные проблемы, это внешние вызовы. Необходимо, чтобы действовали также парламентские институты», - сказал Мелкумян.

И в «Лусавор Айастан», и в ППА считают, что имеющая большинство в парламенте фракция «Мой шаг» примет это предложение.

Микаэл Мелкумян не скрывает, что обсуждения с властью были, в ходе которых они получили позитивные сигналы.

Вопрос создания комиссий станет одним из вопросов повестки первой сессии Национального собрания, стартующей в предстоящий понедельник, 14 января. Будет представлен проект решения НС, по которому будут установлены и названия, и число комиссий.

Предполагается, что проект представит правящая фракция «Мой шаг». Депутат НС от этой фракции Лена Назарян сообщила Радио Азатутюн, что проекта пока нет.

В парламенте 6-го созыва было 9 постоянных комиссий, по Конституции их число не может превышать 12.

Во фракции «Мой шаг» не исключают, что, возможно, предложат увеличить число комиссий на один или два.

Кандидат на должность председателя НС от правящей силы Арарат Мирзоян вчера в беседе с Радио Азатутюн счел возможным разделение комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека на две комиссии.

Отдельная комиссия по правам человека была объединена с комиссией по государственно-правовым вопросам в парламенте прежнего созыва по предложению Республиканской партии Армении. В результате именно этого решения фракция «Елк» лишилась возможности иметь председателя комиссии.

«Проходят политические консультации, и если оппозиция сочтет, что им нужна такая комиссия… потому что в ходе этих консультаций я также слышал со стороны некоторых сил противоположное мнение – отказаться от наличия комиссии по правам человека, и если получится, что оппозиции эта комиссия нужна, то, думаю, мы должны пойти по пути ее создания», - сказал Мирзоян.

И в случае 9, и в случае 11 комиссий ППА будет иметь право возглавить две комиссии, а «Лусавор Айастан» - одну, сообщили в аппарате НС.

По Конституции, должности председателей постоянных комиссий распределяются между фракциями пропорционально числу депутатов каждой. Самая большая фракция будет у правящего блока «Мой шаг» - 88 депутатов. Второй по величине будет фракция ППА – 26 депутатов, третьей - «Лусавор Айастан» - 18 депутатов.

Выборы председателей комиссий состоятся тогда, когда будут определены число и названия комиссий.

Известны кандидаты на должности председателей некоторых комиссий от правящей фракции «Мой шаг». На должности председателя комиссии по обороне и вопросам безопасности парламентское большинство видит члена бывшей группы по сбору фактов в связи с событиями 1-2 марта 2008 года Андраника Кочаряна, на должности председателя комиссии по государственно-правовым вопросам – руководителя аппарата Конституционного суда Владимира Варданяна, на должности председателя комиссии по вопросам образования – исполняющего обязанности министра диаспоры Мхитара Айрапетяна, на должности председателя комиссии по территориальному управлению – бывшего советника премьер-министра Вараздата Карапетяна. Комиссию по здравоохранению власти намерены доверить врачу по образованию Нареку Зейналяну, а комиссию по внешним отношениям – заместителю министра иностранных дел Рубену Рубиняну.

Сообщившая Радио Азатутюн эту информацию Лена Назарян сказала, что даже если они решат увеличить число комиссий, то намерены сохранить комиссию по евроинтеграции.

В предыдущем парламенте эту комиссию возглавляла Наира Зограбян от ППА. Кого и на должности руководителей каких комиссий намерена выдвинуть ППА, пока не сообщается.

На вопрос Радио Азатутюн, возможно ли что он возглавит комиссию по евразийской и региональной интеграции, если такая будет создана, Микаэл Мелкумян ответил: «Это решит партия».

По словам Эдмона Марукяна, у «Лусавор Айастан» есть свои предпочтения. «Неясно, какие комиссии возьмут правящая фракция и ППА. Если во время выбора будут свободны комиссии по государственно-правовым вопросам, по внешним отношениям, по финансово-бюджетным вопросам или по экономическим вопросам, мы возьмем одну из них», - сказал Марукян.