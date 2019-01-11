Католикос Арам Первый: Успех Никола Пашиняна - это успех Армении

В апреле-мае прошлого года народ Армении восстал, потому что годами жил в неприемлемых для себя условиях, говоря о бархатной революции в Армении, заявил Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый.

«Наш народ отверг те порочные явления, которые не соответствовали его облику. Революция - это восстание народа», - сказал Арам Первый.

На днях в интервью ливанской телекомпании OTV Католикос Арам Первый подчеркнул, что основной целью революции должно быть возрождение и усиление Армении.

Католикос Великого Дома Киликийского в прошлом время от времени выступал с критикой в адрес прежних властей Армении. Так, в сентябре 2017 года на стартовавшей в Ереване 6-й Всеармянской конференции Армения-Диаспора Арам Первый заявил: «Давайте будем реалистами и честными. Армения опустошается, а диаспора истощается. Перед лицом этой опасной реальности случайные инициативы не могут решить наши проблемы и исцелить наши раны».

14 декабря прошлого года, после внеочередных парламентских выборов в Армении, Арам Первый направил исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну письмо, в котором, в частности, написал: «Произошедшая в Армении революция по своей сути была народным движением. Накопившееся за годы народное негодование искало повод для взрыва. Вы стали той искрой и движущей силой».

«На самом первом этапе революции в Армении мы с радостью и предвкушением приветствовали ее. Приветствовали, потому что с этой революцией мы ожидаем открытия новой страницы в нашей жизни», - подчеркнул Католикос Арам Первый.

Говоря о «затхлости, привилегиях и других порочных явлениях», существовавших прежде в Армении, Патриарх добавил, что в Ереване неоднократно осуждал все это: «Мы хотим, чтобы новая власть господина Пашиняна добилась успеха, потому что его успех – это успех Армении».

