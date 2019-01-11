Глава аппарата НС: Экономия 404 млн драмов в 2018 году - результат эффективного управления

В 2018 году аппарат Национального собрания Армении сэкономил 404 млн драмов, а также 114 тысяч литров бензина, в общей сложности не израсходовав почти 1 млн долларов, предусмотренных бюджетом. По словам Ара Сагателяна, возглавляющего аппарат парламента с 2017 года, эта экономия стала результатом эффективного управления.

«Вследствие надлежащего и регламентированного распоряжения средствами. То есть, хочу обратить Ваше внимание на то, что это не так, что мы что-то запланировали и не сделали, и поэтому эти деньги остались. Мы достигли большего, чем запланировали на сэкономленные средства, и столько еще осталось», - в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал Ара Сагателян.

Однако в 2017 году такой экономии не было. Мы поинтересовались у Сагателяна, как получилось, что аппарату, выполняющему те же функции, в 2018 году удалось потратить почти на 1 млн долларов меньше, на что он ответил: «Я вообще против того, чтобы пытаться заработать какие-то дивиденды, сравнивая с прошлым. Я могу честно сказать одно: мы регламентировали работы. Внедряемые нами с 2017 года новые механизмы менеджмента позволили нам более эффективно использовать средства в 2018 году. Я не хочу перечислять, но мы оставляем много имущества, которым может воспользоваться следующий аппарат. Когда я стал руководителем аппарата, у нас были обязательства по линии электричества», - отметил глава аппарата парламента.

До Ара Сагателяна руководителем аппарата Национального собрания был Грайр Товмасян, ныне являющийся председателем Конституционного суда.

Причем, по словам Ара Сарателяна, бюджет Национального собрания на 2018 год Министерство финансов утверждало нелегко, и они спорили и обосновывали необходимость полагающейся им суммы. «Мы представили необходимую нам сумму, не считая текущих расходов на ремонт, потому что это здание ещё имеет много проблем, связанных с его сохранением», - отметил он.

По мнению руководителя общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэла Иоаннисяна, указанное Ара Сагателяном эффективное управление касается в основном расходов аппарата, поскольку сокращения числа сотрудников аппарата в Национальном собрании не было.

«Основная экономия имела место в сфере закупок. На это может, по сути, намекать то обстоятельство, что прежде закупки производились с распылением средств, а сейчас аппарат, боясь правоохранительной системы и наказания, которое в Армении для коррупционных преступлений уже в некотором смысле стало неизбежным, воздержался от коррупционных предприятий», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Даниэл Иоаннисян.

В Национальном собрании работают более 720 сотрудников, включая депутатов, число которых в предыдущем парламенте составляло 105 человек. Получить комментарий в этой связи у пресс-секретаря партии «Гражданский договор» Ваана Костаняна не удалось, но, согласно СМИ, новое руководство НС планирует сокращения в аппарате.

По мнению Ара Сагателяна, это вопрос подхода: «Я считаю, что когда мы говорим об аппаратах серьезных государственных структур, это не системное производство, извините за выражение, это не цех по производству конфет, чтобы говорить: 10 человек должны упаковывать, чтобы в месяц производить большое количество, потому что вызовы и будущий спрос изменчивы, то есть, может быть, 20 человек могут обслуживать международное управление в условиях нормальной работы, но в кризисных условиях этих 20 человек может быть не достаточно».

Представитель гражданского общества Даниэл Иоаннисян говорит, что не представляет, какой работой заняты более 700 человек в Национальном собрании.

«Я, честно говоря, в 2010-2011 годах работал в Национальном собрании, и я не могу представить, что делают 700 человек в Национальном собрании. Когда я работал, у меня сложилось впечатление, что в этом здании реально работающих было 100, максимум 200 человек», - подчеркнул он.