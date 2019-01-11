Фракция «Луйс» Совета старейшин грозит подать в суд на мэра Еревана

Фракция «Луйс» Совета старейшин Еревана подаст в суд на мэра столицы Айка Марутяна, если тот не опубликует поимённый список сотрудников мэрии с указанием размера полученных ими в конце года премий, пригрозил глава фракции «Луйс» Давид Хажакян. На запрос Хажакяна о премиях мэр пока не ответил.

«В дальнейшем мы также готовы, в случае, если вопрос не будет решен, обратиться в административный суд, чтобы в порядке, установленном законом о местном самоуправлении в Ереване, оспорить действия мэра, поскольку эти действия нарушают прозрачность», - отметил Давид Хажакян.

Закон «О местном самоуправлении в городе Ереване» требует вместе с распоряжением мэра о награждении премиями публиковать приложение, в котором, по словам Давида Хажакяна, должен быть полный список имен получателей премий.

«Согласно закону о нормативно-правовых актах, распоряжение мэра считается персональным правовым актом, и приложение является его неотъемлемой частью, поэтому получается, что они не выполнили закон о местном самоуправлении в Ереване», - подчеркнул глава фракции «Луйс».

Оппозиционный член Совета старейшин напомнил, что бывший мэр Тарон Маркарян не поленился опубликовать информацию о том, что сам себя наградил премией в размере месячной зарплаты, что вызвало большой шум. Возможно, действующая власть опасается реакции общественности, предположил Хажакян.

Его подозрения поспешил развеять вице-мэр Еревана Айк Саргсян: «Могу сказать, что мэр Еревана не получил премию. Я хочу развеять все подозрения, у нас нет никаких опасений. Почему? Потому что мы открыты, прозрачны и ясны», - сказал вице-мэр Еревана.

Айк Саргсян, указав на распоряжение, опубликованное на официальном сайте мэрии, заявил, что они ничего от общественности не скрывают. Среди примерно 2000 работников мэрии Еревана и префектур были распределены в качестве бонуса и поощрения 1 млрд 200 млн драмов. Одной части – в размере месячной зарплаты, некоторым – в меньшем размере. Публикация поимённого списка будет рассматриваться как нарушение персональных данных человека, считает заместитель мэра.

«Это означает двойную зарплату. За три последних месяца - октябрь, ноябрь, декабрь, людям за работу в течение данного периода выплатили в размере двойной зарплаты, я в среднем говорю - двойная, вновь повторяю, выплаты различались, один получил меньше, за счет этого другой получил больше - в соответствии с проделанной работой и эффективностью», - отметил Айк Саргсян.

Он отметил, что для того, чтобы быть уверенными в правовых основаниях требования фракции «Луйс», они обратились в Министерство юстиции как в государственный орган, уполномоченный комментировать правовые акты, с тем, чтобы Министерство юстиции дало более четкий, обстоятельный комментарий относительно того, не приведет ли опубликование поимённого списка получивших премии к нарушению права человека на конфиденциальность персональных данных. «Если мы получим следующий ответ: да, это приведет к нарушению конфиденциальности персональных данных, то мы не будем его публиковать», - сказал вице-мэр.