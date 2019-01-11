Тигран Мукучян: «Я не собираюсь уходить в отставку»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тигран Мукучян считает оценки международных наблюдателей по внеочередным парламентским выборам, которые прошли 9 декабря, важным достижением.

«Это нужно сохранить и развивать», - в беседе с Радио Азатутюн заявил он.

На обвинения в фальсификациях выборов, которые звучали от оппозиции на протяжении многих лет, когда победу одерживала уже бывшая правящая Республиканская партия, Мукучян заявил, что по-прежнему считает, что во время предыдущих выборов ЦИК просто констатировал результаты, полученные из участковых избирательных комиссий.

«Если есть протоколы, составленные в участковых избирательных комиссиях, данные, содержащиеся в этих протоколах, то они были переданы в Центральную избирательную комиссию, и то же самое отражено на веб-сайте Центральной избирательной комиссии. Более того, в соответствии с правовыми нормами нашего избирательного законодательства, правовые положения Избирательного кодекса Республики Армения таковы, что мы публикуем результаты голосования по каждому избирательному участку, и каждый может их проверить, выяснить, убедиться», - заявил он.

На вопрос, собирается ли он уходить в отставку, Мукучян ответил так: «Я не собираюсь уходить в отставку, потому что у Центральной избирательной комиссии есть функции, которые мы реализуем. У нас впереди выборы в органы местного самоуправления, мы готовимся к этим выборам. Выполнение некоторых функции уже даже началось, следовательно, нам необходимо должным образом организовывать и провести выборы в органы местного самоуправления».