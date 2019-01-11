Парламентская фракция правящего блока провела заседание во главе с Пашиняном

Накануне вечером состоялось заседание парламентской фракции «Мой шаг» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.

По словам члена фракции Алена Симоняна, обсуждались вопросы, связанные с фракцией.

«Были вопросы и ответы, обсуждались наши внутренние и чисто технические вопросы повестки дня», - сказал Симонян на брифинге с журналистами.

«Был обсужден весь спектр вопросов – внешних, внутренних, касающихся работы Национального Собрания. Можно сказать, что это было чисто фракционное заседание, и обсуждалась логика и стиль нашей будущей работы», - добавил он.

На вопрос, обсуждалась ли позиция фракции по кандидатуре на пост вице-премьера от оппозиции, Симонян ответил так: «Было обсуждение также по этому вопросу, а также по остальным вопросам, но решения, о котором я мог бы вам сейчас сказать, нет… Назовем то, что было, обменом мнений».

Что касается «суперпремьерской» системы и предполагаемых законодательных изменений, по словам члена парламентской фракции «Мой шаг», такие изменения будут. «Но они не будут очень резкими и быстрыми. То есть, не нужно ожидать, что на первом же заседании мы начнем вносить изменения. Но есть политическая воля, и есть решение, что в этой системе, которую в свое время критиковал сам Пашинян, постепенно изменятся полномочия», - отметил Ален Симонян.

Отметим, что первое заседание Национального Собрания 7-го созыва состоится 14 января.