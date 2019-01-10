СНБ должна и впредь оставаться в подчинении премьер-министра - Арарат Мирзоян

Служба национальной безопасности (СНБ) должна и впредь оставаться в подчинении премьер-министра, а вопрос полиции ещё можно обсудить. Такое мнение высказал исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирозоян, который в марте 2018 года, когда Республиканская партия Армении (РПА) внесла подобный проект, был против того, чтобы силовые структуры непосредственно подчинялись премьер-министру, а не правительству или парламенту.

На вопрос Радио Азатутюн, предложит ли он изменить эти пункты, чтобы силовые структуры были подчинены хотя бы правительству, если не парламенту, Арарат Мирзоян ответил: «Это также обсуждается на самом деле. Когда проект примет окончательный вид, тогда мы поговорним о позиции. Моя личная позиция уже была выражена в представленных мною предложениях. Честно говоря, я считаю, что СНБ, тем не менее, должна и впредь оставаться в подчинении премьер-министра, а вопрос полиции ещё можно обсудить».

Арарат Мирзоян, избранный депутатом от блока «Мой шаг», лишь после обсуждений решит, как голосовать по представленному правительством проекту закона о внесении изменений и дополнений в закон «О структуре и деятельности правительства», который, по всей вероятности, станет одним из первых законодательных изменений новоизбранного Национального собрания.

И. о. вице-премьера Арарат Мирзоян, ранее критиковавший это решение РПА, отмечает, что представил некоторые предложения, которые могут частично решить вопрос: «Когда мы говорили об этом, мы говорили не только просто о подчинении, но и, например, о подотчетности Национальному собранию с точки зрения прозрачности. Вопрос состоит из нескольких компонентов, и, возможно, будет найдено частичное решение, не знаю. Может быть, полиция будет подотчетна Национальному собранию, потому что мы также жалуемся на то, что не видим ряд чиновников в парламенте».

Как будет сформировано новое правительство - по уже измененному или по старому закону, во фракции «Мой шаг», являющейся правящим большинством, не уточняют. Ранее о голосовании против проекта заявила оппозиционная фракция «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения»), которая имеет ряд оговорок в связи с проектом и собирается выступить с тем же пакетом предложений, который в свое время вместе с партнерами по партии «Гражданский договор», в том числе и с Николом Пашиняном, представила РПА. А как будет голосовать вторая по величине фракция «Процветающая Армения» (ППА), во фракции пока не решили.

«Обсуждения не было. Естественно, законопроект должен пройти через комиссию, в комиссии пройдет обсуждение, во фракции пройдет обсуждение», - сказал член фракции ППА Геворк Петросян.

На вопрос, одобряет ли он проект в его нынешнем виде, Петросян ответил: «Нет, я не знаком с текстом. Всего лишь нужно ознакомиться с текстом, посмотреть, какие в нем есть выгодные стороны, какие риски он содержит, только потом составить мнение. Спешка ни к чему. Это действительно важный проект, особенно когда говорится об обществе, сохраняющем связи с армянской диаспорой, о культуре, которая является важной составляющей нашей жизни. Поэтому не будем спешить давать оценки. Пусть проект будет внесен, ознакомимся с ним, обязательно дадим оценки. Не будет такого проекта, по которому у «Процветающей Армении» не будет своего мнения».

Проект предполагает также измнения в министерствах. Из 17 министерств останутся лишь 12.