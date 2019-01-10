Обзор прессы за 10 января

Пресса пишет о начинающем работу на следующей неделе новоизбранном Национальном собрании, работе городских властей Еревана в праздничные дни, а также о других темах, имеющих общественный резонанс.

Газета «Жаманак» пишет: «Гагик Царукян, фактически, не отказался от мандата и пойдет в парламент. Дело в том, что Гагик Царукян, по сути, единственный депутат в новом парламенте, который также является крупным собственником». «Несомненно, крупный бизнес не может не иметь заинтересованности и мотиваций в политическом поле, но именно это обстоятельство делает еще более необходимым наличие по возможности четких и строгих механизмов формального разделения, чтобы политика была защищена от серьезной опасности искажения мотивациями крупного бизнеса, - продолжает издание и резюмирует: - Для недопущения сращивания крупного бизнеса и политики, принципиального решения вопроса разделения, следовательно, удержания и политики, и крупных собственников от непредсказуемого влияния обстоятельств, если не полностью, то хотя бы максимально возможным образом, требуются законодательные решения, которые должны быть среди превалирующих, приоритетных задач нового парламента».

1in.am пишет: «Вчера премьер-министр Никол Пашинян посетил мэрию Еревана. На первый взгляд, это, казалось бы, чисто рабочее событие на самом деле имеет глубокую мотивацию, особенно учитывая тот факт, что в последние дни Айк Марутян и его команда подверглись справедливой критике. Но проблема более глобальная: в течение всего нескольких месяцев, по сути, выяснилось, что у Еревана в функциональном плане нет городской власти. Во время последнего заседания Совета старейшин только три члена фракции «Луйс» своими принципиальными подходами раскрыли беспомощность и дилетантизм большинства старейшин и сформированной ими городской власти. А недавние обсуждения по вывозу мусора полностью выявили неадекватность команды Айка Марутяна». «Кадры премьер-министра действуют на его репутации и за счет его авторитета. В такой ситуации Никол Пашинян не может заниматься глобальными проблемами и принужден иметь на своей повестке вопросы отходов Еревана или директора одной из школ Чаренцавана», - также отмечает издание.

Экономист, советник премьер-министра Артак Манукян в беседе с Lragir.am напоминает руководству «Газпром Армения» о шаге по снижению цены на газ с января 2017 года. Тогда, по словам Манукяна, руководство «Газпром Армения» заявляло, что рассчитало результат снижения цены, рост потребления газа и, следовательно, рост прибыли. «В то же время, для всех, пожалуй, было ясно, почему они так говорили в январе 2017 года. Потому что с января 2017 года начиналась борьба премьер-министра Карена Карапетяна против Сержа Саргсяна. Для российского гиганта, несомненно, было бы замечательно, если бы первым лицом власти в Армении был один из его бывших топ-менеджеров, - отмечает издание и заключает: - Понятно, что «Газпром» не может не подчиняться президенту России. Следовательно, подорожание газа для Армении решено на этом уровне, а не «Газпром» так решил. Здесь, однако, вопрос получил совершенно иной характер, где «Газпром» для политической власти России снова, несомненно, является инструментом. Но в нынешней ситуации, кажется, Ереван ставит другую задачу: чтобы «Газпром», будучи политическим инструментом России, в то же время, прекратил быть фактором армянской политики и на определенных низких уровнях, оставаясь лишь инструментом политической власти своей страны. Таким образом, фактически, Ереван пытается нейтрализовать в политическом смысле газовый, так сказать, второй фронт».