Мы должны неуклонно идти по пути изменения состава, структуры правительства – Пашинян

«Мы дали предвыборное обещание, что состав и структура правительства должны быть изменены, а количество министерств должно быть сокращено, и мы должны неуклонно идти по этому пути», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседания кабмина.

Пашинян подчеркнул, что целью этого процесса является не экономия денег, а повышение эффективности работы правительства и государственных органов.

«Я просто хочу констатировать следующее: смысл и цель этого процесса не в том, чтобы сэкономить деньги, здесь есть более важная цель – повысить эффективность работы правительства и органов государственного управления. Это, пожалуй, единственная цель, которую можно и нужно формулировать. В связи с этим ожидается очень серьезная работа», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра.

Пашинян отметил, что по этой теме в различных форматах велись обсуждения, и в правительстве убеждены, что нужно идти по этому пути.

«Мы убеждены, что мы должны идти этим путем, и фактически мы получили мандат от граждан Армении. За это время, конечно, мы выслушаем все мнения по всем возможным конфигурациям и примем наиболее взвешенное решение», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра.

Касаясь вопроса Министерства диаспоры, и.о. главы правительства сказал: «Существует неверное впечатление, что мы просто хотим поставить крест на Министерстве диаспоры. Напротив, в этом случае задача очень четко сформулирована – сделать работу правительства с диаспорой более эффективной, и в этом отношении у нас есть определенная модель и предложение, которые предполагают, что уровень отношений с диаспорой, по сути, будет не снижен, а повышен, и в ближайшее время по этой модели у нас будут переговоры с нашими соотечественниками в диаспоре. Я надеюсь, что мы достигнем согласия и консенсуса по этому вопросу. Я еще раз повторяю: здесь наша задача состоит в том, чтобы повысить уровень эффективности наших отношений, чтобы мы были взаимно удовлетворены как процессом, так и достигнутыми результатами».

«Мы будем предпринимать последовательные, твердые и продуманные шаги, и я убежден, что решения докажут свою жизнеспособность и, конечно, удовлетворят все заинтересованные стороны, которые обеспокоены повышением эффективности государственного управления в Армении и считают эту задачу также своей задачей», - добавил Пашинян.

Отметим, что согласно законопроекту «О внесении изменений и дополнений в Закон о структуре и деятельности правительства», количество министерств сократится на 5 и составит 12. Упраздняется Министерство диаспоры, Министерство культуры, спорта и по делам молодежи объединяется с Министерством образования и науки, Министерство энергетики объединяется с Министерством территориального управления, Министерство сельского хозяйства объединяется с Министерством экономического развития, а Министерство транспорта, связи и информационных технологий преобразуется в Министерство технологий и военной промышленности.

Некоторые эксперты считают такие изменения неприемлемыми, отмечая, что создаются суперминистерства, которые из-за слишком большого объема будут только замедлять работу государственного аппарата.