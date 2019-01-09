Пашинян поздно вечером 8 января посетил мэрию Еревана

По завершении первого рабочего дня в новом году, вчера, 8 января, мэрию Еревана посетил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он принял участие в закрытой встрече с фракцией «Мой шаг» Совета старейшин Еревана.

Мы поинтересовались у члена фракции «Мой шаг» Изабеллы Абгарян, были ли в повестке обсуждения с участием Никола Пашиняна обсуждаемые в эти дни городские проблемы, на что она ответила: «Обсуждения отдельных вопросов не было. Это было больше глобальное обсуждение, которое касалось деятельности фракции «Мой шаг» Совета старейшин, вообще организации деятельности, чтобы она была эффективной».

В праздничные дни в соцсетях мишенью для критики стала мэрия Еревана, главная тема - мусор, скопившийся на территориях, прилегающих к жилым зданиям.

Наводнившие Интернет фотографии скоплений мусора на протяжении всех этих дней были темой для юмора и негодования городской власти. Представители власти назвали фотографии и жалобы граждан ненужными спекуляциями, в ответ заявив, что столица очищалась от праздничного мусора в 24-часовом режиме. А вчера поздно вечером столичную мэрию посетил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, он встретился с товарищами по команде.

Изабелла Абгарян в праздничные дни также не избежала, так сказать, фейсбучной атаки по причине следующей записи на своей странице в Facebook: «Когда мусора много, значит, народ много ест. Если народ много ест, значит у него есть деньги. Будет плохо, когда мусора будет мало».

После распространения этой записи в некоторых СМИ и на страницах критиков власти Абгарян заявила, что пошутила и что её неверно поняли.

Гражданам, недовольным состоянием с уборкой мусора в городе, жестко ответила член бывшего Совета старейшин, депутат от блока «Мой шаг» Лусине Бадалян, заявив, что «фотографировать мусор днем и ночью – не самый короткий путь оставить нашим детям лучшее государство в мире».

По утверждению Абгарян, встреча и. о. премьер-министра с товарищами по команде была запланирована давно, вопросы Пашиняна касались ожидающихся вызовов и работы фракции.

«Премьер-министр сказал, что давно планировал эту встречу, просто из-за загруженности провести её не получалось, поскольку после выборов у нас не было встречи с нашим лидером, встреча была давно запланирована, она стала возможна благодаря этим праздникам. Особой повестки не было, в основном обсуждались наши внутренние вопросы, он хотел знать, есть ли у нас проблемы в каком-либо вопросе, как мы представляем нашу дальнейшую деятельность, что рассматриваем в качестве вызовов. То есть, состоялось внутреннее обсуждение», - подчеркнула представитель фракции «Мой шлаг» Совета старейшин Еревана.

На первом в этом году рабочем совещании тему мусора не обошёл и мэр Еревана Айк Марутян, выразив благодарность подчиненным за проделанную эффективную и круглосуточную работу.