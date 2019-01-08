Власть боится усилить партию «Лусавор Айастан», предоставив ей рычаг вице-спикера парламента - Горгисян

Власть боится усилить партию «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), предоставив ей рычаг вице-спикера парламента. Такое мнение сегодня в беседе с Радио Азатутюн высказал депутат фракции «Лусавор Айастан» Геворк Горгисян.

«Может быть, у правящей силы есть и такое опасение – не усилить «Лусавор Айастан», потому что мы будем представлены в довольно внушительном составе и будем и без того сильной оппозиции. Возможно, они боятся еще больше усилить «Лусавор Айастан», дать рычаги, так сказать», - прокомментировал Горгисян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вчера в беседе с журналистами заявил, что при избрании третьего вице-спикера Национального собрания от оппозиции должен действовать принцип: какая сила получила больше голосов. По полученным на выборах голосоам второй в парламенте является партия «Процветающая Армения» (ППА), а партия «Лусавор Айастан» - третья.

В Конституции такой принцип не закреплен, и предпочтение, отдаваемое правящим блоком «Мой шаг» партии «Процветающая Армения», является политическим решением, считает Геворк Горгисян.

«Это политическое решение, и маскировать его под чем-то другим, думаю, не стоит. Просто нужно четко заявить, что приняли решение подарить это место партии «Процветающая Армения». А пытаться выдвигать какие-то другие логики бессмысленно», - сказал он.

Конституцией предусмотрены три должности вице-спикера парламента, одну из которых должен занять представитель какой-либо оппозиционной фракции. Блок «Мой шаг» уже заявил, что на должность спикера парламента выдвинет кандидатуру первого вице-премьера Арарата Мирзояна, а на должности двух вице-спикеров - кандидатуры Алена Симоняна и Лены Назарян.

Партия «Процветающая Армения» (ППА) заявила о выдвижении своего кандидата, но имя кандидата не назвала. А «Лусавор Айастан» еще в декабре заявила, что их кандидатом на пост третьего вице-спикера НС является Мане Тандилян.