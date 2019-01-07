Детские больницы в праздничные дни перегружены

Детские больницы в эти дни перегружены, ежедневно они принимают около 100 детей, только 10% из которых госпитализируются.

У родителей мы узнали, что у детей в основном наблюдаются высокая температура, кашель и диарея.

7 января исполняющий обязанности министра здравоохранения Арсен Торосян посетил медицинские центры. Он побывал в инфекционной клинической больнице «Норк», в медицинских центрах «Сурб Аствацамайр» и «Арабкир». А его заместитель Лена Нанушян посетила университетскую больницу «Мурацан» и медицинский центр «Григор Лусаворич».

На своей странице в соцсети Facebook и. о. министра здравоохранения написал, что по состоянию на вчерашний день в поликлиники обратились 526 пациентов с респираторными инфекциями. С острыми респираторными инфекциями госпитализирован 541 пациент, с пневмонией - 184 пациента. У всех наблюдается положительная динамика.

Кстати, Арсен Торосян также подчеркнул, что относительная загруженность детских больниц также обусловлена тем фактом, что поликлиническая система в течение примерно десяти дней не работала на полную мощность, что он счел неприемлемым.