Армянская апостольская церковь празднует Святое Рождество Христово

6 января Армянская апостольская церковь отмечает праздник Святого Рождества Христова.
Утром в армянских церквях в Армении и по всему миру служат Рождественскую литургию и совершают церемонию освящения воды.
А накануне вечером в церквях была отслужена литургия Рождественского Сочельника и была провозглашена Благая Весть о Святом Рождестве.
По сложившейся традиции, после службы сочельника верующие уносили с собой в дома зажженные в церкви свечи и лампады для освещения дома и подготовки к празднику Рождества Христова.
А 7 января в армянских церквях служат литургию поминовения усопших, совершается обряд панихиды для успокоения душ почивших.
Ваше мнение
Показать комментарии