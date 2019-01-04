Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в Армении

Сенат США 2 января утвердил кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в Армении.

До этого назначения Линн Трейси была старшим советником Государственного департамента США по вопросам России, в прошлом занимала высокие дипломатические должности в России, Туркменистане и Казахстане.

Несколько недель назад, выступая в Комитете Сената по международным отношениям, посол Трейси высоко оценила мирную смену власти в Армении, одновременно отметив, что Армении еще предстоит проделать большую работу для закрепления достижений.

«В апреле и мае этого года сотни тысяч армян вышли на мирные демонстрации, чтобы призвать к ответу свое правительство. Как и многие другие, я с трепетом в сердце наблюдала за мирной передачей власти. Однако Армении еще предстоит многое сделать для закрепления достижений последних шести месяцев», - сказала посол.

Говоря о своих будущих планах и приоритетах, Линн Трэйси пообещала продолжить миссию своего предшественника посла Ричарда Миллза – поддерживать демократические устремления армянского народа, борьбу против коррупции и монополий, защиту прав человека и становление независимой судебной власти. «Цель нашей политики – видеть независимую, демократическую и процветающую Армению, которая находится в мире с соседями и суверенна в вопросе выбора своих партнеров».

Среди будущих приоритетов посол особо выделила карабахский вопрос, подчеркнув, что мирное урегулирование конфликта имеет жизненно важное значение как для Армении, так и для более безопасного и надежного будущего Южного Кавказа.

Говоря об армяно-турецких отношениях и событиях 1915 года, дипломат избегала слова «геноцид», повторяя такие выражения, используемые американскими лидерами в последние годы, как «ужасные события», «великое преступление» и «депортация и расправа над полутора миллионами армян».

Помимо Линн Трейси, Сенат также утвердил кандидатуру Эрла Литценбергера на посту нового посла США в Азербайджане.

Эрл Литценбергер занимал высокие дипломатические должности в посольствах США в Белграде, Бишкеке, был старшим научным сотрудником в Фонде Маршалла в Германии, заместителем представителя НАТО в Афганистане.