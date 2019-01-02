Пашинян сообщил о положительном сальдо миграции

Разница между количеством тех, кто покинул Армению, и теми, кто прибыл в Армению, в период с 1 января по 25 декабря 2018 года составила плюс 20 713.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Показатель прошлого года был минус 25 932. То есть, из страны уехало на 25 932 человека больше, чем приехало», - написал Пашинян.

По его словам, эксперты прогнозировали, что по итогам 2018 года в Армении будет зарегистрировано положительное сальдо в размере 10 тысяч.

«То есть, реальный показатель превысил прогнозируемый вдвое», - написал Пашинян.