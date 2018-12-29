Никол Пашинян: 2019-й год будет таким же годом побед, каким был 2018-й, но эти победы должны быть более крупными и стратегическими

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян, Его Святейшеством Гарегином Вторым и председателем Национального Собрания Ара Баблояном принял участие в приеме по случаю праздников Нового года и Рождества, организованном для представителей системы государственного управления.

Согласно пресс-службе премьер-министра, в своей речи Никол Пашинян, в частности, отметил:

«Основной вопрос, который возникает на рубеже 2018-2019 гг., заключается в следующем: сможем ли мы осуществить то, о чем говорим. На этот вопрос, конечно, есть один ответ, и он положительный, но вместе с тем есть условия. Да, мы сможем, если поверим в свою силу, а для того, чтобы поверить в свою силу, мы должны поверить в свою миссию. Наше правительство является правительством с миссией, и оно должно выполнить свою миссию, потому что оно основано на вере и доверии нашего народа к своему прошлому и будущему.

Эта миссия зиждется на осознании того, что прошедший через тысячелетия бед народ не может потерпеть поражение, потому что будь это народом, который терпит поражения, то это поражение произошло бы давно. Следовательно, армянский народ - народ-победитель, и армянский народ доказал это в 2018-м году».

По словам и.о. главы правительства, все стоящие проблемы и задачи разрешимы. «И мы должны решить эти проблемы, осознавая, что решение этих проблем находится вот здесь и вот здесь (в уме и сердце - ред.). Если мы сможем следовать этой формуле, мы обязательно решим все наши проблемы», - отметил Пашинян.

«И последние восемь месяцев доказали, что у нас достаточно воли, достаточно силы, достаточно народной поддержки и достаточно последовательности для решения этих проблем.

Я хочу поблагодарить всех присутствующих за проделанную в течение этого времени работу и хочу поздравить всех нас с совместной работой. Конечно, я не могу сказать, что мы успели выполнить все, что хотели бы выполнить, но также я не могу не отметить, что за это время мы сделали самое важное – доказали, что способны решать стоящие перед нами проблемы, независимо от того, кому и насколько вероятным кажется решение этих проблем.

Поздравляю всех нас с 2018-м и 2019-м годами. Я уверен, что 2019-й год будет таким же годом побед, каким был 2018-й. Однако эти победы должны быть гораздо более крупными, гораздо более комплексными и гораздо более стратегическими», - заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.