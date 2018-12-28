Губернатор Лорийской области отказался от депутатского мандата

Губернатор Лорийской области Андрей Гукасян представил заявление о самоотводе, отказавшись от депутатского мандата. Об этом Радио Азатутюн сообщил сам губернатор, избранный депутатом Национального собрания по пропорциональному списку блока «Мой шаг».

На пресс-конференции, посвященной подведению итогов года, Андрей Гукасян сказал, что по вопросу своего депутатства ждет политического решения партии, но сам лично хотел бы работать не в законодательном, а в исполнительном органе.

«Это решают политическая команда и премьер-министр, как решат, так я и поступлю. Конечно, у меня есть личное мнение и желание, но оно может не совпасть. Я хотел бы остаться губернатором, потому что очень недолго нахожусь на этой должности и хочу сначала добиться каких-то результатов, потому что эти частые изменения не столь уж хороши ни для кого», - подчеркнул губернатор Лори.

Андрей Гукасян отметил, что «это предполагает, что он продолжит оставаться на посту губернатора».

Подводя итоги уходящего года, губернатор заверил, что во всех сферах в области после революции произошли изменения. «Произошли изменения и в стиле работы, и в общении с гражданами, были также довольно значительные кадровые изменения, и это продолжающийся процесс», - сказал он.

Гукасян уверен, что после предпринимаемых правительством структурных изменения сокращения будут также и в руководимой им области.

Он подчеркнул, что, проработав за прошедшие месяцы на должности вице-губернатора, а затем и губернатора, убедился, что и в областной администрации, и в находящихся в ее подчинении учреждениях есть много неэффективных рабочих мест, а также людей, которые не соответствуют сегодняшним требованиям.

«Есть люди, которые долгие годы работали по старинке и не собираются менять свой стиль работы. Эти люди не могут с нами работать. Должны прийти способные, умные, знающие, мотивированные люди», - пояснил он.

По словам Гукасяна, люди, которые раньше работали мало, а получали много, теперь в результате изменений должны работать больше и получать лишь жалование, не участвуя в коррупционных схемах. «Естественно, эти люди плохо относятся к изменениям и считают, что революция еще не дошла до Лорийской области», -сказал губернатор.

На вопрос, не опасается ли он возможного социального недовольства после сокращений, Гукасян ответил, что областная администрация выполнит свои обязательства по отношению к этим лицам в вопросе их трудоустройства, а вовсе не умоет руки.

«Просто этого требует стиль работы властей по эффективному расходованию имеющихся средств, - отметил Андрей Гукасян. – Тогда принцип был иной: пытались раздуть эту систему с целью собственного воспроизводства. Сейчас такая задача не стоит. Сейчас, наоборот, мы должны наши средства, деньги налогоплательщиков расходовать более целевым образом. Естественно, мы не получаем удовольствия от того, что кто-то становится безработным, но нужно идти на это, учитывая, что эти средства должны расходоваться целевым образом, а не распыляться», - сказал глава областной администрации.

По мнению губернатора, самым большим достижением в области в уходящем году стало сокращение коррупции. «Одно из самых важных достижений состоит в том, что в областной администрации коррупция стремится к нулю, и губернатор не коррумпирован. И отсюда вытекают все остальные изменения. Это очень важное изменение. Не будем говорить о предшественниках, но это достигало очень больших размеров, вы даже этого не представляете, и, естественно, это является одним из самых больших достижений. И атмосфера, и стиль работы в областной администрации полностью иные, как и в структурах, находящихся в нашем подчинении», - заверил Гукасян.

Глава области подчеркнул, что в следующем году в своей работе сделает акцент на создании новых рабочих мест.