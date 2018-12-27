Анна Акопян приняла детей в резиденции премьерн-министра на Баграмяна 26

По приглашению супруги исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян около 300 детей из социально уязвимых слоев населения посетили резиденцию премьер-министра на Баграмяна 26 для участия в предновогоднем праздничном мероприятии.

Порадовать детей из приграничных сел, детских домов, детей с инвалидностью и больных раком пришли фокусники, клоуны и, конечно, Снегурочка и Дед Мороз с подарками.

«Мы здесь для того, чтобы быть внимательными друг к другу, чтобы подружиться, любить друг друга и поддерживать связь друг с другом в течение всего следующего года», - приветствуя детей, сказала Анна Акопян.

В мероприятии должны были принять участие также внуки погибших в Карабахской войне, однако, по словам пресс-секретаря Анны Акопян, дети на мероприятие не приехали, подарки им пообещали послать в Нагорный Карабах.

Супруга и. о. премьер-министра вместе со своими младшими дочерьми пообщалась и сфотографировалась с детьми, поинтересовалась у них, что они попросили у Деда Мороза.