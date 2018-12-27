Строители автомагистрали Север-Юг перекрыли дорогу Ереван-Талин

Строители автомагистрали Север-Юг сегодня с утра перекрыли дорогу Ереван-Талин, требуя погасить задолженность по заработной плате.

Строительство автомагистрали Север-Юг осуществляет испанская компания «Корсан Корвиам Конструксион Эс А», у которой имеются субподрядчики. Строительство автомагистрали Север-Юг в Арагацотнской области ведется шестью компаниями, и все шесть компаний, по словам протестующих, уже в течение четырех месяцев не выплачивают им зарплату.

Участники акции протеста в течение нескольких часов блокировали дорогу и требовали, чтобы их работодатели, представители соответствующих органов, в том числе правительства, пришли и решили из проблему. На место прибыл лишь губернатор Арагацотнской области Давид Геворкян, который убедил протестующих разблокировать дорогу, заверив их, что они получат ответы на волнующие их вопросы.

Губернатор посоветовал строителям попытаться решить свои вопросы правовым путем – обратиться в суд и потребовать от работодателей выплаты задолженности. Однако сотрудники сказали, что не могут ждать решения суда на протяжении нескольких месяцев и требуют немедленного решить их вопрос. Продержав дорогу закрытой в течение нескольких часов, они по призыву губернатора ее разблокировали, но пригрозили, что вновь ее перекроют, если не получат свою зарплату.

Протестующие пока не расходятся, они продолжают акцию протеста. На месте также находится губернатор, однако до сих пор ни один работодатель с ними на связался.

Строители в беседе с Радио Азатутюн сообщили, что их работодатели мотивировали невыплату зарплат тем, что компания «Корсан», то есть, главный подрядчик, не передала им необходимую сумму денег.

Давид Геворкян сказал, что, по его сведениям, правительство полностью перечислило деньги и здесь нет вины правительства.

Программа строительства автомагистрали «Север-Юг» стартовала 9 лет назад. Изначально планировалось завершить строительство всей дороги в 2016 году, однако работы по строительству автомагистрали начались только через три года после заключения договора с банком - в 2012 году. В рамках строительства 556-километровой дороги, протяженность которой в результате строительства сократится до 490 километров (сокращение произойдет за счет строящихся на участке Сисиан-Каджаран тоннелей и мостов), на данный момент есть финансирование лишь для 160-километрового участка. Программа финансируется тремя международными кредитными организациями - Азиатским банком развития, Европейским инвестиционным банком и Евразийским банком стабилизации и развития. Общая сумма кредитных соглашений составляет 540 млн долларов США. Спустя почти 7 лет после начала строительства дороги построено всего 72 километра.

Отметим, что при реализации проекта были выявлены крупномасштабные злоупотребления, достигающие десятков миллионов долларов. По фактам хищений и злоупотреблений возбуждено уголовное дело.