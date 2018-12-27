Турецкий депутат-армянин Гаро Пайлан может быть лишен депутатской неприкосновенности

Депутат-армянин Великого национального собрания (парламента) Турции от прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан может быть лишен депутатской неприкосновенности.

Как сообщает издание «Хюрриет», президентская администрация представила в парламент Турции ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности 8 депутатов, среди них есть также имя Гаро Пайлана.

Помимо Пайлана, лишение депутатской неприкосновенности грозит еще 5 депутатам от Демократической партии народов. В этот список включены также по одному депутату от правящей партии «Справедливости и развития» и оппозиционной Республиканской народной партии Турции. Ходатайство представлено в комиссию по конституции и правосудию парламента, после утверждения которой оно будет направлено в Министерство юстиции.

Партия Пайлана также оказалась под прицелом турецких националистов. Партия «Родина» известного националистического деятеля Догу Перинчека накануне уже в третий раз подала в суд иск с требованием запретить Демократическую партию народов.

Националисты обвиняют прокурдскую партию в сепаратизме, действиях, которые угрожают независимости и целостности страны.

Гаро Пайлан на эфире Halk TV, отвечая на эти обвинения, отметил, что Перинчек пытается поляризовать народ.