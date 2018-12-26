Заявление Пашиняна очень важно - Бабаян

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян в беседе с Радио Азатутюн отметил важность заявления, сделанного исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Министерстве иностранных дел, согласно которому главной задачей на предстоящий период является повышение осведомленности о сути проблемы Нагорного Карабаха в международном сообществе.

«Считаю, что это было очень важное заявление», - сказал Бабаян.

Карабахский чиновник утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли есть проблема осведомленности в международном сообществе.

«Да, я считаю, что есть, но я не думаю, что только в связи с урегулированием конфликта. Это не будет ограничиваться только политическим полем, потому что развитие отношений с Арцахом, стремление сделать его узнаваемым даже в неполитических сферах уже будет способствовать знакомству с сутью проблемы в разных странах и различных международных инстанциях», - подчеркнул Бабаян.

По его мнению, здесь есть очень широкое поле для деятельности, и, «объединив силы, можно достичь больших результатов».

На вопрос, можно ли сказать, что прежде был определенный пробел в этом плане с армянской стороны, Давид Бабаян ответил: «Вы знаете, и ситуация меняется, развиваются новые технологии, появляются новые вызовы, Азербайджан придал новое качество своей антипропаганде. Мы должны учитывать все это. Каждый период времени диктует свои требования. И будет очень хорошо, если, повторяю, все это будет идти в разных направлениях, например, чтобы туристы приезжали в Арцах, знакомясь уже здесь и с конфликтом, и с жизнью, и со всем остальным».