За первые девять месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число посетивших Армению туристов выросло на 8,8%.

Эту информацию сегодня сообщила журналистам председатель Государственного комитета по туризму Рипсиме Григорян.

«В цифровом выражении это составило 1 миллион 275 тысяч 209 человек. Очень важным и интересным показателем является представление основных целевых рынков. В нашем случае, естественно, это соседние с нами страны, но, в первую очередь, Россия - 525 тысяч 423 туриста, Грузия – 233 тысячи 125 туристов, Иран - 132 тысячи 829 туристов, США - 46 тысяч 138 туристов, Украина - 24 тысячи 308 туристов. Это первая пятерка целевых стран, обеспечивающая самый большой приток туристов».

Кстати, недавно Никол Пашинян сделал запись в соцсети Facebook, отметив, что в период новогодних праздников приток российских туристов в Армению по сравнению с прошлым годом увеличится на 76%. «И вообще, новогоднее направление номер один для россиян - это Армения с огромным преимуществом. Это, конечно, шанс для многих армянских предпринимателей осуществить свою часть экономической революции и создать прочные основы для более мощного туристического бума летом», - написал Пашинян.

На вопрос Радио Азатутюн о том, был ли рост числа туристов зарегистрирован в особенности после бархатной революции, председатель Комитета по туризму дала однозначно положительный ответ, признав, однако, что летом и в начале осени туристические потоки растут.

С этого года также проводятся работы по ремонту и реконструкции дорог, имеющих большое значение в плане туризма. «В настоящий момент строятся дорога, ведущая из Гарни к Каменной симфонии, дорога, ведущая из Татева к мосту Сатаны, ряд центральных улиц в Гюмри в рамках исторического заповедника «Кумайри». В следующем году мы планируем продолжить строительство дороги, ведущей к Хосровскому лесу. В следующем году будет также построена дорога, ведущая из Степанавана в дендропарк «Сочут»», - сказала Григорян.

Председатель Ассоциации профессиональных гидов Армении Яша Соломонян отметил, что в данной сфере существует множество проблем, препятствующих развитию туризма. «У нас есть серьезные проблемы с сохранением памятников, у нас есть серьезные проблемы с охраной окружающей среды, вывозом и утилизацией мусора. Знаете, с одной стороны, возможно, люди, которые тесно не соприкасаются с данной сферой, могут сказать: какое все это имеет отношение к туризму? На самом деле туризм не является каким-то закрытым, тепличным явлением, вообще туристический продукт – это страна. В стране, в том числе и в сфере туризма, как раз в связи с комитетом у нас есть серьезная проблема менеджмента. То есть, нам не хватает преданных делу людей, которые смогут объединить серьезный потенциал, который существует в сфере туризма в Армении. Я также должен отметить медленную реакцию на проблемы. У нас самих как организации возникли некоторые вопросы, которые мы подняли, и, к сожалению, ответ пришел не так быстро и не был таким, каким бы нам хотелось. На самом деле, это были не такие проблемы, которые нужно было решать веками. Представьте, что наши члены-гиды несколькими звонками в областные администрации быстрее решили проблемы, чем это сделали бы внутри комитета», - сказал Соломонян.

Одной из распространенных проблем является отсутствие общественных туалетов, отметил он.

Несмотря на имеющиеся проблемы, Яша Соломонян заверяет, что в Армении туристам оказываются высококачественные услуги, у них есть профессиональные и преданные делу гиды.