Госдолг Армении к концу 2019 года составит около 7,5 млрд долларов – Минфин

Власти Армении намерены в следующем году увеличить государственный долг страны, и, по словам высокопоставленного чиновника Министерства финансов, к концу 2019 года госдолг Армении составит около 7,5 млрд долларов.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн начальник управления по управлению госдолгом Министерства финансов Аршалуйс Маркарян пояснил, что эта сумма включает в себя внешние и внутренние долги правительства и Центрального банка Армении.

«Если произойдут все предположения, которые мы сделали, заложив их в основу расчетов, особенно за счет увеличения долга путем заимствований, к концу 2019 года государственный долг составит примерно 7,5 млрд долларов, из которых 6,913 млрд – долг правительства», - сказал Маркарян.

Согласно последним данным, опубликованным Минфином, по состоянию на 30 ноября этого года государственный долг Армении составил 6 млрд 765 млн 500 тыс. долларов, что, кстати, по сравнению с концом прошлого года, меньше на 9 млн 100 тыс. долларов. Если до конца этого года государственный долг Армении не увеличится, то за прошедшие годы 2018-й станет тем редким годом, когда госдолг страны уменьшился.

Для сравнения отметим, что в конце 2008 года, то есть в год выборов Сержа Саргсяна президентом страны, госдолг Армении составлял 1,9 млрд долларов. На конец апреля этого года госдолг составлял уже 6 млрд 867 млн долларов или более чем в 3,6 раза больше.

Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении 23 апреля этого года на фоне массовых акций протеста.

Аршалуйс Маркарян отметил, что, согласно «Годовой программе заимствований на 2019 год», только правительство в следующем году намерено взять в долг около 490 млн долларов, а также в следующем году погасить долг в размере 175 млн долларов. Получается, что в следующем году только правительство увеличит госдолг примерно на 315 млн долларов. «Здесь речь идет исключительно о долге правительства. Центральный банк регистрирует свой долг отдельно. В эти 315 млн долларов включены как внутренние, так и привлеченные из внешних источников средства», - сказал чиновник Минфина.

По словам чиновника, в плане погашения госдолга выделяются 2020-й и 2025 годы. В 2020 году граждане Армении должны будут погасить около 800 млн долларов долга, а в 2025-ом – около 730 млн долларов. «Эти пики совпадают с погашением выпущенных нами еврооблигаций... И 500 млн из их - основная сумма погашения еврооблигаций. Я бы никому не советовал фиксироваться на этих цифрах и очень беспокоиться об этом, потому что если Армения уже оказалась на международных финансовых рынках, она будет постоянно присутствовать на них», - сказал Маркарян.

На вопрос, значит ли это, что в 2020 году правительство намерено погасить долг, взяв новый долг, Маркарян ответил: «Если вы знакомы со стратегией управления государственным долгом, то в этих стратегиях мы уже три года подряд пишем, что основной схемой погашения долга будет новый выпуск [облигаций]. Но это вовсе не означает, что это единственная схема. Мы почти в ежедневном режиме производим различные расчеты, скажем, с точки зрения увеличения удельного веса внутреннего долга, указанного в той же стратегии: можем ли мы путем дополнительных выпусков на внутреннем рынке погасить этот 500-миллионный транш евробондов, можем ли мы путем привлечения дешевых денег от доноров погасить этот долг? Но в качестве основной сегодня рассматривается возможность нового выпуска».