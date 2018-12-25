Акция протеста прошла перед зданием посольства России в Армении

Группа граждан сегодня стояла перед российским посольством с плакатами с требованием передать армянской стороне российского солдата, который подозревается в убийстве женщины в Гюмри в начале декабря.

«Никто из российского посольства не вышел к нам. Нам предложили просто передать свою просьбу посредством [почтового] ящика. Этот факт также свидетельствует о том, что российское посольство не готово выслушивать требования граждан Армении. Российское посольство и Москва уверены, что могут обращаться с гражданами Армении точно так же, как со своими гражданами в Калининградской области», - сказала одна из организаторов акции, журналистка Нарине Мкртчян.

Призывы не политизировать жестокое убийство в Гюмри звучали из уст как исполняющего обязанности премьер-министра Армении, так и посла России в Армении. Но, по мнению Нарине Мкртчян, события вокруг 102-й военной базы – это политический вопрос.

«Мы формируем новую политическую повестку Армении, и это один из приоритетов нашей политической повестки. Да, это политический вопрос. Это вопрос жизни и безопасности граждан Армении, потому что мы не знаем, когда, где и кого встретит российский солдат и какие злодеяния он совершит», - отметила она.

Через час после этой акции активисты Коммунистической партии Армении пришли к зданию российского посольства, чтобы заявить россиянам, что Армении нужна 102-я военная база.