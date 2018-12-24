Думаю, цена на газ не повысится - аналитик

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 27 декабря с рабочим визитом отправится в Москву, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как на прошлой неделе пояснил Пашинян, с Путиным они обсудят все вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в том числе и вопрос тарифа на газ.

Пока неясно, повысится тариф на газ или нет. И. о. премьер-министра сказал, что у него нет информации о повышении, выразив надежду, что переговоры пройдут успешно.

Аналитик Акоп Бадалян в беседе с Радио Азатутюн, тем не менее, выразил уверенность в том, что повышение тарифа на газ не произойдет.

По словам аналитика, вообще цена на газ для России всегда была одним из инструментов для решения политических вопросов, она периодически оказывалась в повестке армяно-российских отношений, и в результате тайных решений тариф повышался.

Акоп Бадалян приводит пример 2011 года, когда были сведения о том, что цена на газ повысилась, но армянские власти опровергали это, и только после 2013 года, когда выборы уже прошли, власти признали, что имело место повышение тарифа, сообщив также, что за этот период государство накопило долги.

«Как правило, Армения всегда что-то уступала, чтобы получить оптимальную цену на газ», - отметил Бадалян.

На вопрос Радио Азатутюн, видит ли он и на этот раз возможность подобных уступок, аналитик ответил: «Будет странно, если новая власть, со своим запасом легитимности, в вопросе цены на газ пойдет на односторонние уступки, в противном случае возникнет вопрос: для чего используется сила легитимности, если вновь вопрос должен быть урегулирован путем односторонних уступок? Я склонен думать, что в этой новой ситуации в вопросе взаимных позиционных корректировок сформулирована задача, которая, тем не менее, будет решена, и это решение, думаю, не будет болезненным для Армении».

На уточняющий вопрос, считает ли он, что цена на газ не повысится или повысится настолько, чтобы это повышение не было чувствительным, Бадалян ответил: «Думаю, она не повысится, и я больше склонен считать, что цена, если не снизится, то и не повысится».

В ответ на вопрос о том, возможно ли, что Армения пойдет на какие-то уступки в этом случае, в конце концов, Россия, никогда не согласится просто так оставить цену неизменной и тем более ее снизить, аналитик сказал: «В новой ситуации России также есть о чем подумать, потому что теперь в Армении есть легитимная власть, она пользуется симпатией и доверием большей части общества, и здесь России также необходимо задуматься о том, что использование цены газ, так сказать, в качестве дубинки в отношениях с этой властью может вызвать проблемы, а я не думаю, что идти на шаги, которые могут вызвать недовольство общества, может быть для российской власти хорошим решением».

Отметим, что российский «Газпром» продает своей 100-процентной дочке, компании «Газпром Армения», газ по цене 150 долларов за 1000 кубометров на границе Армении. Тот же газ российский монополист продает жителям Армении уже почти вдвое дороже – по 285 долларов за 1000 кубометров.

Аналитик Акоп Бадалян напоминает о заявлении Никола Пашиняна о том, что он обсуждал вопрос формирования тарифа на газ также с Владимиром Путиным, сообщив ему, что хотя армянской общественности преподносится, что Россия поставляет Армении дешевый газ, на самом деле жители Армении не получают этот дешевый газ, поскольку «Газпром Армения» продает его вдвое дороже. Никол Пашинян, кстати, сказал, что эта информация удивила Путина.

На вопрос, считает ли он, что даже если будет повышение цены, оно будет нейтрализовано посредством внесения некоторых изменений в формирование тарифа внутри Армении, Бадалян ответил: «Я думаю, что перед необходимостью понять эти проблемы стоит также политическое руководство России - есть ли внутри ресурс для удешевления газа? И в соответствии с этим, думаю, будут также приняты решения касательно цены на границе».

Между тем, экономист Ваагн Хачатрян подчеркивает, что обсуждать следует вопрос не повышения, а снижения тарифа на газ, поскольку действующий сегодня тариф, который был сформирован в рамках соглашения 2013 года, не был обоснован и вытекал из интересов не Армении, а бывшей власти.

Экономист уверен, что в ходе предстоящей на этой неделе встречи в Москве Пашиняна имеет возможность окончательно закрыть все вопросы, связанные с тарифом на газ.

На вопрос Радио Азатутюн о том, считает ли он, что вопрос повышения тарифа не стоит, Хачатрян ответил: «Нет. Такого вопроса быть не должно. Должен быть вопрос снижения цены на газ. И этот вопрос есть. Исходя из того, что методология расчета тарифа и на газ, и на электричество, и на воду устарела».

На вопрос, за счет чего должен быть снижен тариф, экономист ответил, что это должно быть сделано как за счет снижения цены на границе, так и за счет изменения формирования тарифа внутри Армении.

На вопрос, обладает ли новая армянская власть этими рычагами, Хачатрян ответил: «Однозначно, потому что действующая власть Армении не нуждается в приходе к власти путем фальсификации выборов. А в 2012-2013 годах причиной было именно это. Вообще газ всегда был политическим инструментом и сейчас им остается. В экономическом плане обоснования повышению цены на газ нет».

На вопрос, возможно ли повышение цены на газ в политическом плане, Ваагн Хачатрян ответил, что в этом случае цена уже должна быть определена на переговорах Путина с Пашиняном.