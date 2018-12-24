Эксперт по управлению: Создаются суперминистерства

На едином сайте публикации проектов правовых актов его пока нет, но заинтересованным ведомствам уже разослан проект закона о внесении изменений и дополнений в закон «О структуре и деятельности правительства РА», который также появился в Интернете.

Согласно этому проекту, из состава правительства выводится должность первого вице-премьера, которая в результате изменений 2018 года была введена, по мнению оппозиции, специально для бывшего премьер-министра Карена Карапетяна.

Число министерств будет сокращено на 5, их станет 12. Упраздняется Министерство диаспоры. Министерство культуры и Министерство спорта и по делам молодежи объединяются с Министерством образования и науки. Министерство энергетики объединяется с Министерством территориального управления. Министерство сельского хозяйства объединяется с Министерством экономического развития. Министерство транспорта, связи и информационных технологий заменяется на Министерство технологий и военной промышленности.

Сотрудники Министерства культуры также ознакомились с этим проектом и выступают против него.

Заместитель начальника управления культурного наследия и народных промыслов Министерства культуры Ерануи Маркарян на сегодняшней пресс-конференции заявила, что с ними никаких обсуждений не проводили и обоснований в связи с данными изменениями не представляли.

«В спешке вводится в обращение документ, в котором, независимо от мнений на его счет, уже указан срок вступления в силу с 1 января. И он вводится с нарушением с точки зрения представления правового акта. Для любого правового акта срок представления составляет 5 дней, а здесь дан 3-дневный срок, который подразумевает, что если в пятницу этот документ поступил в Министерство культуры, то последним сроком должно быть воскресенье», - сказала Маркарян.

Эксперт по управлению Сероб Антинян считает подобные изменения неприемлемыми. По его оценке, создаются суперминистерства, которые только замедлят функционирование государственного аппарата по причине чрезвычайно большого размера. «По сути, мы должны понимать, что мы оптимизируем. Если мы механически объединяем министерства, это означает, что если у одного министра письмо раньше оставалось пару дней по причине занятости, то теперь будет оставаться 10 дней», - сказал он.