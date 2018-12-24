Правительство собирается реструктурировать кредиты нескольким тысяч офицерам и прапорщикам ВС - Пашинян

Согласно предстоящим решениям правительства Армении, готовится реструктуризация кредитов нескольких тысяч офицеров и прапорщиков Вооруженных сил Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, данное решение позволит наполовину снизить проценты по кредитам и продлить сроки обслуживания.

«В результате, если военнослужащий выплачивал ежемесячно на погашение кредита, к примеру, 50 тыс. драмов (около 100 долларов), то согласно изменениям, по тому же кредиту, но уже после реструктуризации, он будет выплачивать 25 тыс. драмов», - отметил он.

Никол Пашинян также сообщил, что другими решениями правительство также планирует затронуть вопросы о содействии в приобретении жилья бывшими военнослужащими.

«Это, конечно, не станет полноценным решением, но вопрос сдвинется с мертвой точки. В ближайшее время примем важное решение также насчет приобретения квартир действующими военнослужащими», - отметил и.о. главы армянского правительства.