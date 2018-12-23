Обзор прессы за 23 декабря

Газета «Жоговурд» обращается к теме противоречий между странами-членами ОДКБ по вопросу о назначении следующего генерального секретаря организации. Беларусь уже сейчас хочет видеть на этом посту своего представителя, в то время как Армения считает, что после отзыва ее представителя у нее остается право назначить нового генсека до 2020 года. Издание пишет: «Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал проект решения о назначении Станислава Зася на должность генсека ОДКБ. Предполагается, что Армения наложит вето на кандидатуру Зася в ОДКБ, если Беларусь будет настаивать на своем намерении. Зась накануне заявил о том, что устав ОДКБ предусматривает принятие решений в ограниченном формате, когда не все страны согласны по тому или иному вопросу. Очевидно, что такое развитие ситуации может иметь нежелательные последствия. В конце концов, если Беларусь будет настаивать на желании решить этот вопрос без Армении, воспользовавшись лазейками, предусмотренными уставом, то это может вновь вызвать негодование с армянской стороны, обозначив серьезный раскол в отношениям между двумя станами-членами ОДКБ. Одновременно, таким образом в неудобном положении окажутся и другие страны-члены ОДКБ, в том числе Россия, без поддержки которой подобные вопросы в ОДКБ не решаются».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Уже ясно, что в следующем году в Арцахском (Карабахском – ред.) вопросе ожидаются важные события. Вновь констатируем, что ни один армянский лидер намеренно не шел и не пойдет ни на какой шаг, который поставил бы под угрозу Армению и Арцах… Мы, граждане, должны попытаться получить ответы на ряд важных вопросов. Обсуждают ли сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Болтон, а также Макрон, Путин, любой другой международный актор с новым руководством Армении какой-либо вариант, которое не предусматривает передачу 5 районов, и наоборот, обсуждается ли такое решение, которое предполагает в плане территорий сохранение нынешнего статуса? Согласен ли с таким, весьма выгодным для нас решением Азербайджан? Если на эти два вопроса дается положительный ответ, то на этом все, мы можем говорить, что в этом отношении наши проблемы решены и беспокоиться не нужно. Если все же обсуждается вариант, предусматривающий взаимные уступки, частью которых является передача территорий, желательно знать, что нам предлагается взамен. Если речь идет о снятии блокады и неопределенных обещаниях о каком-то непонятном референдуме, то этого явно недостаточно. Если предложения вышеперечисленных игроков нам не подходят, можем ли мы отвергать их, и как долго?... Будем откровенны, народ ничего не решит, решать будет власть, пользующаяся огромным доверием народа. И весьма желательно, чтобы эта власть не ошиблась».

В газете «Грапарак» читаем: «На Общественном радио продолжаются брожения. И хотя директор Марк Григорян накануне подал в отставку, СМИ все еще продолжают получать письма против него. Одно из таких писем, например, озаглавлено так: «К сведению тех, кто односторонне освещает последние события на Общественном радио». В этом письме продолжается представление злодеяний уже бывшего директора, в частности, утверждается, что он применял физическое насилие по отношению к сотрудникам в возрасте. Представители той части Общественного радио, которая не участвовала в бунте, удивлены тем, с какой легкостью Марк Григорян отступил. Они полагают, что это отставка была осуществлена со стороны председателя Совета общественного телевидения и радио Рубена Джагиняна, а «бунтовщики» лишь выполняли указания».