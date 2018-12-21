Новые городские власти пересматривают составленный при прежних властях проект транспортной сети Еревана

На отживших свой век «Газелях» и изношенных автобусах ереванцы будут ездить ещё как минимум два года. Новые городские власти пока пересматривают проект транспортной сети, составленной при прежних властях, и делают определенные наблюдения.

По словам мэра Еревана Айка Марутяна, в программе, начатой еще при Тароне Маркаряне, не все так гладко и ясно, возникли вопросы в связи с тарифом и пассажиропотоком. «У них в основе лежит пассажиропоток, на основе чего они получили свои расчеты. Эти расчеты были сделаны в 2014 году. И наша команда подняла вопрос: соответствует ли указанный ими пассажиропоток нашему сегодняшнему пассажиропотоку. И они не могут ответить на этот вопрос. Они говорят, что им нужно провести дополнительное исследование», - сказал Марутян.

Британский консультант проведет новое исследование, представит его, а окончательная картина станет ясна в конце января.

Представитель блока «Мой шаг», сформировавшего после революции городскую власть, не исключает даже, что разрабатываемая на протяжении многих лет и стоившая тысячи евро программа новой транспортной сети может быть вообще отложена в сторону. «У меня возникла такая мысль, что, возможно, прежние власти проводили эти исследования просто для того, чтобы провести, чтобы потом сказать: «посмотрите, мы хотим сделать какую-то новую транспортную систему, посмотрите, мы хотим сделать что-то хорошее, но не получилось... Потому что владельцы транспортных линий связаны с ними, у них самих есть линии... потеряв эти линии, они потеряют очень большие суммы. С другой стороны, они не могли не выполнить это требование общественности и заказали исследование», - сказал мэр.

Новые столичные власти также намерены привлечь второго оператора в сфере уборки мусора в Ереване. Это было предвыборным обещанием Марукяна. Градоначальник объясняет, что для того, чтобы организовать процесс без потрясений и не проходить через судебные тяжбы с компанией «Санитек», требуется время. Они ведут переговоры, и хотя «Санитек» не хочет уступать монопольные позиции, однако уже есть определенное достижение в направлении привлечения второго оператора.

«Я не хочу раскрывать скобки, потому что это помешает переговорному процессу. Но заверяю вас, мы с ними после длительной работы пришли к тому, что они уже сами сказали, что побеседуют со своими владельцами… И мы начнем думать о втором операторе. Это хорошо тем, что мы не идем через судебный процесс, они добровольно соглашаются на это», - пояснил Марутян.

Он сегодня также заявил, что ответственная за вывоз мусора в столице компания «Санитек» не имеет достаточного количества техники для того, чтобы качественно выполнять работу. «Это объективная причина: у них нет машин. Они в данный момент работают днем и ночью, потому что мы постоянно их заставляем», - добавил мэр.

Продолжая тему «Санитека», мэр также затронул работы по уборке снега. Это также входит в сферу ответственности ливанской компании. Марутян вновь отметил, что и здесь рабочей силы и техники не хватает.

И хотя метеорологи пока в Ереване снег не прогнозируют, однако мэрия, по словам Марутяна, уже призвала «Санитек» привлечь дополнительную рабочую силу. «Мы провели переговоры с компанией «Санитек», чтобы у неё были субподрядчики, которые взяли бы на себя тот или иной административный район. Мы также провели переговоры с различными дорожно-строительными компаниями, чтобы они свою технику, которая по большей части в зимние месяцы не используется, также предоставили компании «Санитек» в аренду», - сказал он.

Радио Азатутюн поинтересовалось у мэра, как он относится к проекту бюджета Еревана на 2019 год, который в последние дни подвергся критике. Оппозиционная фракция «Луйс» Совета старейшин опубликовала расходы бюджета и отметила, что, к примеру, по части транспорта и лифтов выделяемые средства сократились, а суммы, выделяемые на премии и профессиональную переподготовку персонала, в несколько раз увеличились.

По сравнению с прошлым годом на 50 млн драмов увеличились средства, выделяемые на зарубежные поездки.

Марутян в этой связи сказал: «У мэра вообще нет никакого желания отправляться в командировки, потому что у меня очень много работы. Но если, предположим, есть протокольное приглашение от мэра какого-то другого города, который побывал у нас и в данный момент приглашает нас, и если мы не едем, это также лицо нашей страны, лицо нашего города».