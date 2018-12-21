Сотрудники министерств культуры и диаспоры провели акцию протеста

Сегодня в Ереване сотрудники министерств культуры и диаспоры возле здания правительства провели акцию протеста против планов упразднить их министерства.

Накануне вечером исполняющие обязанности министров культуры и диаспоры представили своим сотрудникам введенный правительством в обращение проект изменений в закон «О структуре и деятельности правительства», согласно которому фактически Министерство диаспоры прекращает свою деятельность, а часть Министерства культуры вместе с Министерством спорта и по делам молодежи объединяется с Министерством образования и науки, в результате чего создается Министерство образования, науки, культуры и спорта или, как его назвали сотрудники министерств, сегодня утром вышедших на акцию протеста, «мегаминистерство», эффективность которого вызывает у них большие сомнения.

«Министерство культуры - это равное Министерству обороны министерство, это ведомство осуществляет культурную политику государства, правительства, оно сегодня имеет тысячи проблем, начиная со сферы сохранения культурного наследия и заканчивая современным искусством… Сможет ли один человек, который в плане времени даже не успевает решать все вопросы культуры, сможет ли он решать вопросы и образования, и науки, и культуры?» – в беседе с Радио Азтаутюн сказал сотрудник Министерства культуры Армен Саргсян.

Его коллега Арутюн Ванян добавил: «Мы против сокращения роли Министерства культуры, этим, по нашему мнению, принижается роль культуры в нашей жизни. И, во-вторых, так поспешно включать сферу охраны памятников в Комитет по градостроительству и выводить ее из сферы культурного наследия, которая была в составе министерства, также считаем неприемлемым, потому что на протяжении многих лет было много принципиальных разногласий с Комитетом по градостроительству как раз в связи с сохранением памятников».

Сотрудники Министерства диаспоры особенно возмущены реальной перспективой стать безработными в канун Нового года.

«В министерстве работают 90 человек. Это министерство имеет самый маленький бюджет, можно сказать, оно только наполовину государственное, поскольку половина сотрудников работает на общественных началах… Нам сказали, что мы должны найти себе работу. Вчера министр собрал нас всех, было видно, что он по-человечески тоже очень взволнован. Но он сказал, что изначально знал, что это министерство должно быть упразднено. Мы также требуем, зная, что на закрытии этого министерства настаивал (исполняющий обязанности первого вице-премьера) Арарат Мирзоян, просто требуем, чтобы он явился в министерство и объяснился перед нами, обосновал необходимость закрытия», - сказала сотрудник ведомства Сирвард Амбарян.

Сотрудники министерств культуры и диаспоры сегодня утром сначала выразили свой протест возле входа в свои министерства, объявив забастовку, а затем двинулись к зданию правительства, чтобы передать свой протест также в виде письма правительству и, в частности, исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну.

Сотрудница Министерства культуры Лусине Игитян сказала: «Я уверена, что г-н Пашинян отменит проект этого закона, и он точно не вступит в силу».

Другой участник акции протеста добавил: «Мы просим, чтобы избранный нами премьер-министр, которому мы верим, пока верим… требуем, чтобы он спустился вниз, чтобы мы передали адресованное ему письмо ему лично».

Сотрудникам двух министерств так и не удалось встретиться с премьер-министром. К ним вышел один из сотрудников аппарата правительства и пообещал передать письмо премьер-министру.

«Мы просим дать нам ответ до утра понедельника, а также мы требуем встречи с господином премьер-министром. Если нашей просьбе, нашей жалобе не будет дан ход, мы готовы и в новогодние дни проводить забастовку, и сидячий пикет проведем», - сказал один из протестующих.